Vild plan: Michael vil vinde VM i utide

Le Mans-vinder Michael Christensen har en vild plan.

Eller rettere et ambitiøs mål.

Den 28-årige Porsche-kører vil være verdensmester i utide, så han i finalen på supersæsonen i Le Mans kan koncentrere sig om at forsvare sidste års imponerende klassesejr.

Indtil videre følger Michael Christensen og makkeren, Kevin Estre, Frankrig, planen til punkt og prikke ved at køre deres Porsche 911 på pole position i GTE Pro-klassen til aftenens og nattens 1000 miles løb på Sebring, som kan følges på både Eurosport 1 og TV 2 sport.

Det er et næsten otte timers lang løb, som har start kl. 21.00 dansk tid.

Da dagens løb er atypisk i forhold til de normale seks timers løb, er der 'store' point på højkant, og det dansk/franske makkerpar har en god chance for at udbygge en i forvejen solid føring i VM-stillingen på 43 point.

Inden 24 timers løbet i Le Mans midt i juni er der i starten af maj et seks timers løb i Spa, og målet for Michael Christensen og Porsche er at bibeholde det solide forspring og være foran med mere end de 38 point, som en sejr i Le Mans vil indbringe.

- Derfor skal vi bruge i hovedet i de næste to løb. Vi skal ikke vinde for enhver pris, men forsvare vores sikre føring, så vi kan blive verdensmestre i Spa, siger Michael Christensen, som af samme grund er blevet 'sultet'.

I hvert fald har Porsche valgt at gemme ham væk og ikke brugt danskeren i klassiske løb som f. eks. Daytona 24 timer og Bathurst 12 timer.

- Jeg har ikke holdt så lang en vinterferie, siden jeg kørte formel-løb for ti år siden, siger Michael Christensen, som ikke var blevet rusten af at være hengemt og var den hurtigste mand i bilen i den specielle kvalifikation, hvor to kørere skal sætte tiden.

Michael Christensen vil følge sidste års Le Mans sejr op med en VM-titel (Foto: Jan Sommer)

Hurtigst af alle i klassen var Jan Magnussens spanske makker, Antonio Garcia i Corvette, men den danske veteran kunne ikke matche makkerens omgangstid, og Corvette starter aftenens og nattens løb som 5'er.

De tidligere verdensmestre Marco Sørensen og Nicki Thiim, Aston Martin kunne slet ikke finde fart og starter som 10'er og sidste i klassen.

I den lille klasse for prototyper er der comeback i VM til den danske gentleman, David Heinemeier Hansson, hvor han sammen med den tidligere Formel 1-kører, briten Will Stevens, tidligere Caterham og Marussia, kørte den næsthurtigste tid i klassen.

Det var den tidligere Formel 1-verdensmester, Fernando Alonso, som i sin Toyota stjal billedet med en imponerende banerekord på den gamle bane, som er anlagt på en flyveplads fra 2. verdenskrig.

Jan Magnussen sætter rekord

VM-løbet er første akt af to fantastiske dage, hvor VM-løbet afløses af klassikeren Sebring 12 timer, hvor Jan Magnussen i øvrigt er en af 11 kørere, som deltager i begge løb.

Samtidigt skriver danskeren sig ind i Sebrings tykke historiebog ved at sætte rekord med 21 starter i træk siden debuten i 1999.

I forvejen er Danmarks største navn til dato, Tom Kristensen, blevet historisk ved også at være den mest vindende i Sebring 12 timer med seks sejre. Le Mans-kongen har fået et sving opkaldt efter sig. Sving 3 er omdøbt til Kristensen Corner.

Dermed er han kommet i selskab med et af verdens største navne til dato, den fem-dobbelte Formel 1-verdensmester Juan Manuel Fangio, Argentina, som har en chikane opkaldt efter sig.

