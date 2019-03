Vild uge venter veteranen

Jan Magnussen tager en dobbelt op og kører to store langdistanceløb i streg

Efter over 25 år med speederen i bund troede Danmarks mest vindende racerkører, Jan Magnussen, at han i en alder af 45 år havde prøvet alt indenfor banesporten.

Få har som ham kørt så mange forskellige biler, og med hensyn løb mangler der vel kun Indy 500 for at have pladen fuld.

Alle har lov til at blive klogere.

Når Jan Magnussen lige som Formel 1-sønnen Kevin Magnussen skal på farten i den kommende weekend på hver sin side af kloden, venter der ham en usædvanlig opgave.

Altså noget, som Magnussen senior aldrig før har prøvet - nemlig at køre to langdistanceløb i to forskellige biler i forlængelse af hinanden.

Stedet er den gamle flyveplads fra 2. verdenskrig i Sebring, Florida, hvor der udover den gamle klassiker fra 1954, et 12 timers løb, varmes op med 1000 miles, der er en afdeling i VM for sportsvogne.

Der køres først i otte timer og dernæst 12 timer, og det er i skrivende stund kun Jan Magnussen og hans to faste medkørere, Antonio Garcia, Spanien og Mike Rockenfeller, Tyskland samt tre andre kørere, som kan køre dobbelt op.

Jan Magnussen skal sammen med medkørerne, Antonio Garcia, i midten, og Mike Rockenfeller i næste weekend ud at køre to langdistanceløb efter hinanden (Foto: jan Sommer)

VM-løbet afvikles fredag, og det ternede flag vil komme frem tæt på midnat, men allerede lørdag morgen kl. 8.00 skal der varmes op til 12 timers løbet, som har start to timer og 40 minutter senere.

Så det vil blive til godt og vel halvandet døgn med masser af fart, hvorefter han på grund af tidsforskellen lige akkurat kan nå ind at se Formel 1-premieren i Melbourne.

I begge løb skal Jan Magnussen køre i den gule Corvette C7.R, men der er tale om to udgaver, fordi der er forskellige reglementer i VM og det amerikanske mesterskab, så setuppet er vidt forskelligt.

Det gør, at der er indrettet en midlertidig pit til de 34 biler i VM-serien, mens de 38 biler i 12 timers løbet skal være i den permanente pit.

Efter at have været inde til talkshow med Kevin og hans chef, Günter Steiner, i Cirkusbygningen er far Jan allerede fløjet ind til dobbeltjobbet i Florida.

Fra onsdag er første træning med VM-bilerne, og torsdag skal både VM-bilerne og 'amerikanerbilerne' træne, og derefter følger kvalifikation til de to løb, så fra torsdag til lørdag venter der tre arbejdsdage fra morgen til midnat.

I VM er der tale om, at Jan Magnussen skal 'gæsteoptræde' og gøre reklame for Corvette i GTE Pro-klassen, hvor Michael Christensen, Marco Sørensen og Nicki Thiim er på startlisten.

Efter en meget lang vinterferie er klassevinderen fra Le Mans, Michael Christensen skal sammen med Kevin Estre, Frankrig forsvare deres suveræne føring.

Den dansk/franske Porsche 911 har foreløbigt kørt 111 point hjem og forspringet er 43 point til de nærmeste forfølgere inden de resterende tre løb i VM-serien.

De tidligere verdensmestre,Marco Sørensen og Nicki Thiim i Aston Martin er i VM-regnskabet bagud med 55,5 point.

Derudover er David Heinemeier Hansson tilbage i VM-sammenhæng i en Oreca 07 i LMP2 -klassen, mens den dobbelte amerikanske sportsvognsmester Christina Nielsen skal køre med i 12 timers løbet sammen med sine kvindelige kolleger, Katherine Legge, Storbritannien og Ana Beatriz, Brasilien i en Acura NSX.

I forhold til 24 timers løbet på Le Mans er trioen i første omgang blevet vraget i forhold til en anden kvindebil med blandt andet Michelle Gatting. De tre fra den amerikanske serie er indtil videre niende reserve til verdenns største sportsvognsløb.

