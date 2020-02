Vilde styrt i svensk løb

Begge kørere var heldige at slippe uskadt fra uheldene

Glatte svenske skovveje kostede fredag to Junior WRC-kørere dyrt under det igangværende WRC Rally of Sweden.

Tidligt på dagen kørte den nordirske Junior WRC-debutant og tidligere WRC eSports-mester Jon Armstrong nemlig galt i sin Ford Fiesta, før italienske Fabio Andolfi gjorde ham kunsten efter i sin Skoda Fabia under den indledende dags sidste løb, hvilket du kan se optagelser af over artiklen.

Begge kørere og deres co-drivere slap fra uheldene uden skader, oplyses det på løbets hjemmeside.

Jon Armstrongs Fiesta var dog for slemt skadet til at reparere, og han stiller derfor ikke til start lørdag.

Efter løbets første dag har svenske Tom Kristensson lagt sig i front med 23 sekunders forspring til nærmeste forfølger.

Uheld under rallyløb er ikke noget særsyn. Her kører estiske Ott Tänak galt under sæsonens første rally i Monte Carlo. Video: AP/SNTV

