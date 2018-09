Vinder sejre på stribe: Schumacher stormer mod kæmpe titel

Se også: Nu drømmer de om ny Schumacher i Formel 1

- Man kan ikke sige nej til et navn som Mick Schumacher.

Sådan lød det sidste weekend fra Ferraris teamchef Maurizio Arrivabene i forbindelse med Formel 1-løbet i Singapore.

Og her en uge efter er Michael Schumachers 19-årige søn blot blevet et endnu mere hot navn.

Lørdag og søndag eftermiddag vandt Mick Schumacher sit syvende og ottende løb i sæsonen, da han i østrigske Spielberg førte to af de tre Formel 3-løb på Red Bull Ring fra start til mål.

Med sejrene har mini-Schumacher overtaget føringen i den samlede stilling fra britiske Dan Ticktum, der er junior-kører hos Red Bulls Formel 1-team. Ticktum har nu 280 point, mens Schumacher har 329 point.

- Koncentrationen retter sig altid mod hvert enkelt løb. Men lige nu er vi i en situation, hvor vi kan kontrollere løbene, siger Schumacher til Sat 1.

Artiklen fortsætter under billederne

Syv sejre i de seneste 11 løb har nu sendt Mick Schumacher op på førstepladsen i Formel 3. Foto: All Over

7 sejre i de seneste 11 løb, og Mick Schumacher kan nu begynde at drømme om Formel 1, hvor han for et par uger siden var på besøg hos Kimi Räikkönen og Ferrari. Foto: AP

Og Schumacher har virkelig gennemgået en stor udvikling. I sæsonens 14 første løb blev det ikke til bedre placeringer end to tredjepladser, men siden den første løbssejr i slutningen af juli på belgiske Spa, så er det blevet til imponerende otte sejre i 13 løb - senest fem sejre i træk.

Lørdag overtog Schumacher den samlede føring via en førsteplads, og søndag kørte han både en førsteplads og andenplads hjem og udbyggede dermed den samlede føring.

Der mangler nu kun tre løb i sæsonen, og de køres alle midt i oktober på Hockenheim, tyskerens hjemmebane.

Slutter han i top-to i den samlede stilling, så har Schumacher allerede point nok til den såkaldte super-licens, der er en forudsætning for, at man kan tage springet til Formel 1.

Ifølge Bild så vil Schumacher i næste sæson dog nøjes med at tage springet til Formel 2.

Formel 3-serien er tidligere blevet vundet af kørere, der siden har taget springet helt til Formel 1. I 2016 vandt Lance Stroll serien, mens Antonio Giovinazzi og Charles Leclerc blev henholdsvis nummer to og fire i 2015. I 2014 blev Esteban Ocon vinderen, mens Max Verstappen blev nummer tre. Og i 2012 sluttede Pascal Wehrlein som nummer fire, mens Carlos Sainz Jr blev nummer fem.

Så vejen er banet for Mick Schumacher, der dog får svært ved at gøre det lige så godt som sin far, der vandt Formel 1-verdensmesterskabet i 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 og 2004, men siden ski-ulykken i 2013 har været i så skidt en tilstand, at han har været isoleret fra alle andre end den nærmeste familie.

Se også: Hamiltons appel til Schumachers kone

Fire år siden Schumacher-ulykken: 'Intet nyt er dårligt nyt'

Og måske er Mick Schumacher ikke den eneste Schumacher på vej mod verdenstoppen.

Michael Schumachers bror Ralf Schumacher, der også selv kørte Formel 1, har nemlig en søn på 16 år ved navn David Schumacher, og han har lørdag vundet titlen som årets rookie i Formel 4.

Formel 4: David Schumacher gewinnt Rookie-Titel! Heisst der nicht Mick Schumacher?https://t.co/J8VSB3g5mE — Peter H. Schilling (@schillipet1) 22. september 2018

Ekstra Bladet var på besøg i Michael Schumachers hjemby Kerpen et år efter ulykken:



Se også: 'Godt for Formel 1, hvis navnet Schumacher kører igen'

Se også: Guld i generne: VM-titel til Schumachers datter!