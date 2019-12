Vinderne venter på den store julegave

En tidlig julegave.

Det var nogle af ordene fra den tidligere Formel 1-lærling, Marco Sørensen, efter at 'danskerbilen' fra Aston Martin i aftes vandt endnu en sejr på 'ørkenbanen' i Bahrain.

Ørkenbanen må være parrets lykkebane. Det var her, at den danske duo i 2016 blev verdensmestre.

Med sæsonens anden VM-sejr overhalede makkerparret Marco Sørensen/Nicki Thiim landsmanden, den forsvarende verdensmester, Porsche-køreren Michael Christensen i VM-stillingen, så VM-sæsonen 2019/20 i GTE Pro-klassen er godt i gang med at udvikle sig til en danskerduel.

Stillingen er 85-71, inden serien i februar og marts skal på en mindre USA-turne med stop på de velkendte baner, Austin, Texas og Sebring, Florida.

Inden årets er gået, kan der være en ny julegave til de to danske Aston Martin-kørere.

Når den fornemste af alle sportsvognsklasser efter sommerens Le Mans skifter udseende og får ny A-klasse med såkaldte hypercars, vil Aston Martin igen køre med om den samlede sejr.

Den ikoniske britiske bilproducent præsenterede i forbindelse med det britiske Formel 1-Grand Prix deres bud, som har fået navnet Aston Martin Valkyrie.

Sportsvognen er udviklet i samarbejdet med vennerne, de tidligere Formel 1-verdensmestre fra Red Bull, og verdens mest succesrige Formel 1-designer, Adrian Newey har været hele vejen.

Nu mangler der kun komme navne, hvem der skal køre 'uhyret'.

Marco Sørensen har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at besætningen vil blive offentliggjort inden årsskiftet, og det er svært at se, at Aston Martin kan komme udenom Nicki Thiim og Marco Sørensen.

Lørdagens sejr i Bahrain var i øvrigt Nicki Thiims VM-sejr nr. 11, og det var sejr nr. 30 til en dansk kører i VM for sportsvogne, som uden diskussion er den fornemste af alle klasser udenfor Formel 1.

Det er ikke kun Marco Sørensen, Nicki Thiim og Michael Christensen, der fører sig frem i VM-serien.

Debutanten Nicklas Nielsen er i GTE Am-klassen på en fordelt førsteplads efter en fjerdeplads i Bahrain.

Der køres videre i dag, hvor der afvikles den årlige Rookie Test.

Her har Danmarks mest vindende Jan Magnussen sneget sig med.

Han skal sammen med sin tidligere medkørere på de danske baner, Michael Marcussen ud at køre for det danske team, High Class Racing.

Årets vinder LMP3-klassen i europæisk Le Mans-serie, Mikkel Jensen skal ligeledes i aktion både for det russiske G-Drive og det franske Signatech Alpine.

Kæmpe paradoks for Magnussen

Se også: F1-rigmand klar til kæmpe handel

Se også: Dansker troede han blev nummer to: Vågner op til VM-sejr