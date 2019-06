VM-titlen skal køres hjem fra spids

Michael Christensen kan ellers nøjes med en ottendeplads for at blive ny verdensmester

LE MANS(Ekstra Bladet): Angreb er det bedste forsvar.

En af sportens slidte klicheer anvendes også, selv om det går derudad med over 200 km i timen.

I hvert fald er det taktikken, som skal gøre Porsches danske fabrikskører Michael Christensen til officiel verdensmester i den prestigefyldte GTE Pro-klasse.

Dermed vil han gøre Nicki Thiim og Marco Sørensen kunsten efter, da de blev sportvognsverdensmestre i den samme klasse i 2016.

Selv om den 28 årige dansker sammen med makkeren Kevin Estre kan nøjes med en ottendeplads i weekendens superfinale, 24 timer på Le Mans og finalen i VM-serien i et og samme løb, vil Porsche nr. 92 forsøge at gentage sidste års klassesejr.

Makkerparret Michael Christensen og Kevin Estre har som i fjor Laurens Vanthoor, Belgien, som tredjekører.

- Vi skal ikke tage unødvendige chancer og kun overhale på sikre steder, siger Michael Christensen, der er overbevist om, at der ikke vil blive udstedt en teamordre fra Porsche.

Eneste konkurrent til VM-titlen er 'søsterbilen' med Gianmaria Bruni, Italien og Richard Lietz, Østrig, som skal vinde for at bringe sig i spil til VM-titlen, så Porsche vil uanset hvad have en 'verdensmester'.

Med en VM-titel er danskeren tæt på at have pladen fuld. Han har vundet de tre største langdistanceløb, Le Mans, Daytona og Sebring og mangler i følge ham selv udover VM kun at stå øverst på skamlen i 24 timers løbet på Nürburgring. Et løb, som køres næste weekend.

Efter at have være 1-2 i den frie træning blev de to duellanter fra Porsche overhalet i første af tre tidtagninger, hvor de sluttede henholdsvis som fire og seks.

Tidtagningen var tæt på at ende i en kæmpe ulykke, da aftenens hurtigste, en Toyota med briten Mike Conway, kolliderede med den hurtigste i den næststørste klasse, en Dragon Speed-bil med Roberto Gonzales, Mexico, som var snurret rundt ved indgangen til pitten.

Heldigvis slap man med skader på bilerne.

