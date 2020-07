Vojens opgiver VM-grandprix i speedway i 2020

Der bliver alligevel ikke noget VM-grandprix i speedway på Vojens Speedway Center i 2020.

Arrangementet skulle have været afviklet 12. september, men restriktionerne i forbindelse med coronapandemien har fået arrangørerne til at afblæse det danske grandprix og flytte det til 2021.

Speedwayarenaens direktør, Jacob Olsen, forklarer, at det er risikoen for et økonomisk smæk, som har fået ham til at opgive at gennemføre begivenheden i 2020.

- Vi har kæmpet og vendt hver en sten, men efter grundige overvejelser og myndighedernes anbefalinger kan vi desværre ikke gennemføre årets VM-grandprix.

- Det økonomiske tab er så truende, at Vojens Speedway Center ikke ville kunne overleve, siger Olsen i en pressemeddelelse.

Arrangørerne havde håbet på et løfte fra regeringen om, at grænsen for store forsamlinger ville blive hævet fra de nuværende 500 personer.

Det er imidlertid ikke lykkedes, og derfor ville man reelt kun kunne sælge billetter til omkring 350 tilskuere, fordi man selvsagt også skal have plads til kørere og hjælpere.

- Det er den sværeste situation, jeg har oplevet, men jeg håber på forståelse og opbakning fra de mange danske speedwayfans, som nu må vente et år på international VM-speedway på Vojens Speedway Center, siger Jacob Olsen.

De solgte billetter gælder nu i stedet til den nye dato, 11. september 2021.

Beslutningen er et nyt slag for VM-serien, der er speedwaysportens store udstillingsvindue.

På grund af coronapandemien er serien slet ikke kommet i gang i denne sæson, og en række planlagte grandprixer er aflyst.

Efter at Vojens nu også er strøget af kalenderen, forsøger man sig med et nyt koncept, hvor man vil afvikle otte grandprixer i løbet af fire weekender.

Tre af dobbeltarrangementerne skal foregå i Polen, mens Tjekkiets hovedstad, Prag, skal lægge bane til det fjerde.

De første to grandprixer skal efter planen køres i polske Wroclaw 28. og 29. august.