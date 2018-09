Voldsom anklage mod unge Schumacher

Rønnebær kan være sure, og det kan igen være årsagen til, at Red Bull-lærling, briten Dan Ticktum, i løbet af mandagen nåede at sætte et stort spørgsmålstegn ved unge Mick Schumacher forvandling fra middelmådig til suveræn.

Den 19-årige brite var for et par måneder siden i overlegen stil på vej mod Formel 1 og en plads hos Red Bulls juniorteam, Toro Rosso.

Nu tegner det til, at det for hans vedkommende ikke vil blive Formel 1 fra næste sæson, og den våde sure klud i ansigtet var måske årsagen til, at briten var hurtigt ude på de sociale medier efter weekendens løb på Red Bull Ring i Østrig.

Det skete med en slet skjult hentydning om snyd på Instagram, som den 19-årige brite hurtigt fik fjernet, da telefonen blev rødglødende.

Mange vil høre, hvad han havde gang i.

- Jeg har sået tvivl, men jeg har ikke antydet, at der er sket ulovligheden, har Dan Ticktum efterfølgende forklaret til diverse medier.

- Det, som jeg påpeger, er, at det virker som om, at Mick Schumacher har fået fart fra 'ingen steder'.

- Mange i Formel 3 holder med mig, men mit efternavn er ikke Schumacher. Derfor taber jeg også slaget, siger Dan Ticktum.

Med den ottende sejr ud af 13 løb efter sommerferien har unge Schumacher næsten som et lyn sikret sig mesterskabet i Formula 3 European Championship.

Mick Schumacher har drukket meget champagne på det seneste, hvor han har vundet igen og igen (Foto: Imago Sport)

Han har ikke bare overhalet, men distanceret Dan Ticktum, som før 'finaleweekenden' på Hockenheim om tre uger er kørt 49 point agterud i stillingen.

Det er, hvad det er, men det vil formentligt betyde, at briten i denne omgang heller ikke vil få samlet point nok til at kunne erhverve sig et såkaldt superlicens til Formel 1.

Mick Schumacher har virkeligt sat trumf på i slutfasen, hvor han har vundet fem af seneste seks løb, og det har fået Ferrari til at slikke sig om munden.

Selv om unge Schumacher for eksempel har overtaget faderens plads på Prins Alberts fodboldhold i Monaco, som år efter år spiller en velgørenhedskamp mod Formel 1-feltet, har sønnen ikke hastværk med at træde i hans forulykkede faders sted i Formel 1.

Derfor vil han næste år være at finde i Formel 2 for at få endnu mere erfaring.

Det er blevet kørt meget stærkt siden slutningen af juli, hvor Mick Schumachers italienske team, Theodore pludseligt fandt farten.

Teamet har tidligere 'kørt' med nuværende Formel 1-kørere som Pierre Gasly, Frankrig og den kommende Ferrari-kører, Charlec Leclerc, Monaco, så det er ikke usædvanligt, at teamet har 'vinderbilen'.

Dan Ticktum er i øvrigt allerede blevet sat i bås som en ny 'bad boy', fordi han for nogle år siden blev udelukket i to år for forsætligt at påkøre en konkurrent, hvilket udløste en ulykke i et løb på Silverstone.

Et ry, som er svært at ryste af sig igen, men han gør forsøget.

Således er han dagen derpå blevet citeret for følgende:

- Jeg har stor respekt for Mick Schumacher, og alt hvad han har gået igennem i de seneste år.

