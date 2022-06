Voldsom kritik af legenden efter racistisk udfald

Nelson Piquet kalder Lewis Hamilton neguinho i brasiliansk podcast, og det er faldet så godt som alle for brystet

Det vælter ind med fordømmelse og forargelse i international motorsport, efter Nelson Piquet i en podcast svinede Lewis Hamilton til i en snak om et sammenstød sidste år med Max Verstappen.

Han bruger i to omgange udtrykket neguinho i en snak om Hamilton. Et udtryk der forsimplet betyder 'lille neger'.

Det kan på portugisisk være kærligt ment, men der hersker i både brasiliansk og international motorsport en bred opfattelse af, at det er ment negativt.

At 69-årige Piquet ikke giver meget for den syvdobbelte verdensmester, og at Verstappen, der i øvrigt er Piquets svigersøn, er offeret.

Med til historien hører, at Verstappen måtte udgå efter sammenstødet på Silverstone. Hamilton fik ti sekunders straf men endte med at vinde løbet.

- Den neguinho placerede bilen forkert, og lod ikke den anden komme til.

- Det gjorde han, fordi han ikke kender kurven. Der er ikke plads til to biler, og der var ikke plads til at komme forbi. Han ødelagde det for Verstappen, tordner Piquet.

'Hører ikke til i vores samfund'

Egentlig er podcasten et halvt år gammel, men den er igen dukket op i disse dage, er blevet delt vidt og bredt og har nu fået opmærksomhed verden over.

Organisationen bag Formel 1 har været hurtig til at fordømme det racistiske ordbrug

- Racistisk eller diskriminerende sprog er uacceptabelt og hører ikke til i vores samfund. Lewis er en fantastisk ambassadør for vores sport og fortjener respekt. Han utrættelige kamp for mangfoldighed og inklusion er noget, mange kan lære af og noget, vi arbejder for i Formel 1, skriver man.

Piquet og Bernie Ecclestone i Budapest for syv år siden. Foto: Bernadett Szabo/Reuters/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton er sammen med Michael Schumacher alle tiders mest vindende Formel 1-kører med syv VM-titler. foto: Tariq Mikkel Khan

Mercedes-teamet, Hamiltons arbejdsgiver, har også reageret kraftigt:

- Vi fordømmer på det kraftigste ethvert brug af racistisk eller diskriminerende sprog. Lewis har ført an i kampen mod racisme og er en sand mester i mangfoldighed - både på og udenfor banen.

- Denne episode understreger den fundamentale vigtighed af en fortsat kamp for en bedre fremtid.

Piquets udfald er ikke det første af den slags fra den tredobbelte, brasilianske verdensmester.

Han langede ud efter landsmanden og rivalen Ayrton Senna, som han kaldte for 'taxachaufføren fra Sao Paulo', og Piquet havde desuden en fuldstændig ligegyldig mening om Sennas seksualitet. Også engelske Nigel Mansell og især dennes hustru, som han kaldte grim i et interview med brasilianske Playboy:

- Mansell argumenterer hele tiden. Han er grov og har en virkelig grim kone. Han er arrogant, og efter han er begyndt at vinde løb, behandler han alle virkelig dårligt. Ingen håber på, at han vinder, sagde han.

De to var holdkammerater i Williams' storhedstid i 1980'erne og sloges samtidig om verdensmesterskabet, som Piquet vandt tre gange i de år.

Også i Formel 1-feltet er opbakningen til Hamilton solid.