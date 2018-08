Voldsom ulykke: Løbsk racer kører mekanikere ned

Tre personer måtte indlægges efter et racerløb i Brasilien i søndags.

Det skete efter en voldsom ulykke, hvor racerkøreren Erik Mayrink ramte fire mekanikere med sin bil under løbet Stock Light Championships.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og Mirror.

På en video fra løbet ser man Mayrink, der foretager et pitstop. I det øjeblik han gasser op for at komme ud igen, bliver hans bil ramt af konkurrenten Gabriel Lusquinhos og i stedet for at køre ud på banen, kører Mayrink ind i tre af sine mekanikere ved siden af.

Inden Mayrink når at stoppe den løbske bil, fortsætter den frem, og en fjerde person bliver kastet op over bilen og lander på jorden, hvor han bliver liggende uden at bevæge sig.

Efter ulykken blev tre af personerne kørt på hospitalet. En blev behandlet for brud på skinnebenet, en anden for brud på foden, mens den sidste mekaniker havde pådraget sig så alvorlige skader i hovedet, at han måtte opereres efter den skræmmende episode.