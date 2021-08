Voldsomt: Seks biler brager sammen

En voldsom ulykke fandt sted fredag eftermiddag, hvor seks biler i W-series kolliderede efter Eau Rouge-svinget på Spa-banen i Belgien.

Det skete umiddelbart efter Eau Rouge-svinget, hvor de seks racerkørere Fabienne Wohlwend, Beitske Visser, Sarah Moore, Abbie Eaton, Ayla Agren og Belen Garcia kom galt afsted i voldsomme scener, som kan ses i videoklippet ovenfor.

Det skriver motorsport.com, som også beretter, at to af racerkørerne, Ayla Agren og Beitske Visser, blev indlagt på hospitalet efterfølgende. Det meldes dog, at de er ved godt mod.

Kontroversielt sving

Eau Rouge-svinget, der hvor ulykken i W-serien foregik, er også det samme sving, hvor Kevin Magnussen i 2016 crashede. Endnu værre gik det i 2019, hvor Anthoine Hubert døde i en alder af blot 22 år.

Der har været nogle kontroverser om Eau Rouge-svinget, og på Twitter kan man læse sig frem til, at nogle mener, det muligvis skal sløjfes.

Ifølge Ekstra Bladets motorsport-ekspert, Jason Watt, så er Eau Rouge et af de mest teknisk udfordrende sving i motorsporten.

- Det er en højfartssektion, hvor der ikke er mulighed for at lave moderne sikkerhedsforanstaltninger og brede afkørselsområder. Det er grundet omgivelserne og naturen, så det er et smalt område, og derfor er det svært at gøre mere sikkert.

- At pille ved dette sving er noget helligt - nærmest fundamentalt - i motorsporten. Jeg håber dog, at de kan øge sikkerheden i området, eventuelt ved at grave lidt om, så det bliver bredere, men også uden at gøre det langsommere.

Han tilføjer, at fans af motorsporten de seneste år er blevet mindet om, hvor farligt et sving, det er.