Voldsomt tordenvejr aflyste legendarisk ørkenræs: - Det var rimelig sindssygt

Thomas Kongshøj er i sandhed en vovehals og på mange måder indbegrebet af en rigtig adrenalinjunkie.

I skrivende stund fræser han med gashåndtaget i bund tværs gennem Saudi Arabiens golde og mennesketomme ørken.

Den 40-årige danske rallykører fra Næstved har nemlig sat sig for at tilbagelægge i alt 8.528 kilometer på sin 'lille' nytårsrundtur i den saudiarabiske ørken.

Med nummer 93 på ryggen er Thomas Kongshøj således stillet til start i det ikoniske langdistanceløb Dakar Rally på sin Husqvarna Rally Replica-motorcykel.

Et slags vanvids-orienteringsløb, der vist nok kræver en ukuelig viljestyrke og et stålsat mindset, hvis man altså pønser på at gennemføre.

Og det gør Thomas Kongshøj.

Den 40-årige danske rallykører Thomas Kongshøj tog hul på strabadserne i Saudi Arabien nytårsdag med en 13 km lang prolog. Han deltager i 'Rally 2'-klassen med nr. 93. Foto: RallyZone

En drengedrøm

Som den første dansker i 11 år tog han sammen med 455 andre rallykørere hul på det årlige ørken-maraton på årets sidste dag, mens vi andre almindelig dødelige skålede i champagne og mæskede os i kransekage.

Dakar Rally strækker sig over 15 etaper. Fra den 31. december til den 15. januar.

De færreste ville måske finde det attraktivt at køre lidt mere end seks timer om dagen mutters alene i den saudiarabiske ørken 15 dage i streg, men for Thomas Kongshøj er det en livslang drøm, der endelig er gået i opfyldelse.

- Det er fuldstændig vanvittigt at være en del af det her (Dakar Rally, red.), siger en entusiastisk Thomas Kongshøj til Ekstra Bladet på en ellers tvivlsom forbindelse fra et sted nær byen Ha'il i det nordlige Saudi Arabien.

- Det var slet ikke til at forstå, da jeg først fik det at vide (at han skulle deltage, red.). Jeg har kæmpet så hårdt for det i så mange år, og der har fandeme været mange op- og nedture undervejs, men nu er drengedrømmen langt om længe gået i opfyldelse, siger han.

Det er bestemt ikke ufarligt at køre Dakar Rally. I løbets mere end 40-årige historie, har der været i alt 76 dødsfald, og det er heller ikke uset, at flere af kørerne undervejs bliver røvet af lokale. Det har Thomas Kongshøj fra Næstved dog forberedt sig på og derfor vekslet saudiske penge, hvis uheldet skulle være ude. Foto: RallyZone

Ingen unødige risici

Det er bestemt ikke ufarligt at tage del i løjerne i Dakar Rally, og som DR Sporten tidligere har beskrevet, har hele 76 mennesker mistet livet i forbindelse med løbet siden dets begyndelse i 1978.

Dødsfald, der både tæller deltagere, journalister og tilskuere.

Løbets dystre historie gav har derfor meget naturligt givet anledning til en vis bekymring hos Kongshøjs familie.

- Jeg kører selvfølgelig med en skærpet opmærksomhed. Jeg vil gerne gennemføre, men jeg tager ikke unødige risici for at komme først over målstregen, understreger den danske rallykører.

Styrt og tordenvejr

Alligevel har det allerede kostet mere end et par blå mærker at drøne rundt i Saudi Arabien.

På den 430 km lange etape på dag to røg Thomas Kongshøj nemlig af sin kværn efter bare 20 kilometer, da han fræsede over et kæmpe stenbrud.

Det kostede en forslået højreside og adskillige hudafskrabninger.

- Det skulle jeg lige bruge de næste 100 kilometer på at ryste af mig, inden jeg til allersidst kom ind i et nogenlunde flow. Men da jeg ankom til ryttergården om aftenen kunne jeg godt mærke, at jeg havde ondt, medgiver Thomas Kongshøj.

3. etape blev aflyst på grund af voldsomt uvejr. Forholdene var øjensynligt stadig vanskelige efter etapen, da rallykørerne ankom til overnatningsstedet. Foto: Ritzau Scanpix/FRANCK FIFE

Voldsomt uvejr

Dagen efter måtte arrangørerne aflyse 3. etape på grund af et voldsomt uvejr.

- Efter 377 kilometer begyndte det at hagle og tordne helt vildt. Lynene slog ned lige ved siden af én. Det var rimelig sindssygt at køre racerløb under de vilkår, smågriner Thomas Kongshøj.

- Det regnede vildt og voldsomt, og jeg kunne ikke se en skid ud af mine briller. Det var pivhamrende koldt!

- Heldigvis blev vi til sidst bedt om at holde ind til siden, fordi arrangørerne ikke længere kunne garantere for vores sikkerhed, siger den 40-årige dansker.

Fredag tager han hul 6. etape og de 467 kilometer fra Ha'il til Al Duwadimi.