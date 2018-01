Watt vækker opsigt: Køber legendarisk bil for 4,5 mio.

Jason Watt har som en af bare to danskere sikret sig et helt unikt samlerobjekt

Det vakte opsigt, da en lastbil onsdag pludselig blokerede Adelgade i indre København.

Ud trillede et eksemplar af den legendariske racerbil Ford GT.

Så snart den havde ramt asfalten, forsvandt den ind bag lukkede døre i nogle udstillingslokaler.

Det skarpe blik kunne se, at det var et særsyn, der optrådte kortvarigt på dansk grund.

Sølle 1000 eksemplarer har Ford produceret - to af dem er havnet i Danmark.

Den ene tilhører nu den tidligere racerkører og nuværende Formel 1-ekspert hos Ekstra Bladet, Jason Watt.

Vidunderet, der indeholder en 3,5 liters EcoBoost V6-motor med 650 hestekræfter, blev oprindeligt skabt - eller genskabt om man vil - til 2016-udgaven af Le Mans i 50 året for Fords legendariske sejr på den mindst lige så legendariske bane.

Alle kunne ansøge om at købe bilen, der kostede 4,5 millioner kroner - og det altså uden danske afgifter!

Jason Watt var én af dem, der smækkede en ansøgning af sted. Og gudhjælpemig om ikke han blev udvalgt blandt 15.000 ansøgere.

Intet mindre end fantastisk

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Det er intet mindre end fantastisk. Det er ti år siden, jeg blev far, og jeg havde glemt den følelse. Men i dag kom den igen. Jeg er blevet far, siger han og skraldgriner.

Af gode økonomiske grunde kommer der ikke plader på bilen, så regn ikke med at se den ude i trafikken lige pludselig.

Den kommer dog ikke til at stå i en eksklusiv samling og gemme sig under et tykt lag støv.

- Jeg håber da, at jeg kan få lov at udstille den rundt i Danmark. Men det er så også det eneste, den skal bruges til, siger han og tilføjer, at den kommer til at indgå fast i Watts Sportscar Event, der er et velgørenhedsarrangement til fordel for Børnecancerfonden og andre gode formål, hvor man kan være heldig at få en tur i den sammen med Watt.

- Den er så rå og har så meget historie. Den vandt jo Le Mans fire år i træk. Så går der 50 år, så bygger de den igen, og så vinder den igen. Og så laver de den om til en gadebil.

- Ingen andre kan hamle op med den historie, den bil har, siger han.

