Næsten udsolgt: - Ikke forsvarligt

I Texas går de mod strømmen.

Som det eneste baseball-stadion i USA åbnede Globe Life Field, hvor Texas Rangers hører til, mandag 100 procent op for kapaciteten på sit stadion til åbningskampen mod Toronto Blue Jays.

Stadionet har plads til 40.158 tilskuere, og 38.238 mødte op for at følge holdet, skriver The Dallas Morning News.

Masser af tilskuere: Se flere billeder her 1 af 8 Foto: Tom Pennington/Ritzau Scanpix 2 af 8 Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix 3 af 8 Foto: Tom Pennington/Ritzau Scanpix 4 af 8 Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix 5 af 8 Foto: Tom Pennington/Ritzau Scanpix 6 af 8 Foto: Tom Pennington/Ritzau Scanpix 7 af 8 Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix 8 af 8 Foto: Tom Pennington/Ritzau Scanpix

USA's præsident, Joe Biden, havde ellers advaret Texas Rangers mod at lukke for mange ind.

- Det er en beslutning, de har truffet. Jeg synes, at det er en fejl, siger Biden i et interview med ESPN.

- De burde lytte til Fauci (Anthony Fauci, USA's øverste medicinske covid-19-rådgiver, red.), forskerne og eksperterne. Jeg mener ikke, at det er forsvarligt.

Biden mener, at Texas Rangers burde lytte til sundhedseksperterne. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Tilskuerne skulle have mundbind på, når de var inde på stadionet - dog ikke når de spiste eller drak.

Det blev der også givet besked om flere gange over højttaleranlægget, men ikke alle kunne overholdet det.

'Da kampen begyndte, og fansene havde fundet deres plads, tog mange deres mundbind af og tog dem ikke på igen,' skriver The Dallas Morning News.

Ifølge Joe Biden havde 75 procent af alle amerikanske borgere på 65 år og opefter fået mindst et stik 1. april.

Efter åbningskampen er det planen, at der skal være afstand mellem sæderne i flere sektioner på Globe Life Field.

