NBA-legende død

Efter mange års kamp mod alzheimers døde den legendariske basketballspiller og træner K.C. Jones fredag.

Det bekræfter både NBA og hans tidligere klub Boston Celtics.

Sidstnævnte hyldede den afdøde legende i forbindelse med kampen mod Brooklyn Nets fredag aften dansk tid.

Artiklen fortsætter under billedet..

Dødsfaldet blev markeret med et minuts stilhed før kampen mellem Boston Celtics og Brooklyn Nets. Foto: Omar Rawlings/Ritzau Scanpix

Kultspiller død - 37 år gammel

Det var netop Boston Celtics, K.C. Jones leverede store resultater med.

Han var med til at sikre dem otte NBA-titler på stribe fra 1959-1967 og var desuden med til at vinde OL-guld med USA i 1956.

Efter karrieren på banen kastede han sig over trænergerningen og føjede på den måde yderligere fire NBA-titler til cv'et. To som cheftræner og to som assistent. Bedrifterne gjorde ham i 1989 til medlem af Hall of Fame.

Mesterskaberne som cheftræner kom i 1984 og 1986, da Larry Bird var en af profilerne hos Celtics, og han har kun rosende ord tilovers for sin gamle chef.

- K.C. var den rareste mand, jeg nogensinde har mødt. Han gjorde altid alt for at andre skulle have det godt. Det var en stor ære at spille for ham.

- Der er for mange bedrifter til at liste dem op, men for mig var hans største bedrift at være sådan en fantastisk person over for alle, der var priviligeret nok til at kende ham. Jeg vil savne ham, lyder det fra Larry Bird i en officiel udtalelse.

K.C Jones' trøje nummer 25 i Boston Celtics blev pensioneret med ham i 1967.

I chok over egen søn

Legende i dansk fodbold er død

Superligaen Indefra: Populær AGF-profil mod exit