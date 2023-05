NBA-mestre holder liv i finalehåb med tiltrængt sejr

NBA-trofæet kan fortsat ende i favnen på de forsvarende mestre fra Golden State Warriors.

Basketballholdet fra San Francisco forlængede tidligt torsdag morgen dansk tid slutspilsserien mod Los Angeles Lakers, som dermed missede første mulighed for at lukke serien.

Stephen Curry og holdkammeraterne vandt på hjemmebane 121-106 og reducerede dermed til 2-3 i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Lakers-holdet med LeBron James som et af de helt store navne har overrasket i slutspillet, efter at det i første omgang krævede adgang via en play-in-kamp for overhovedet at komme med.

I første runde sendte holdet på overbevisende manér Memphis Grizzlies ud, og det syvendeseedede hold er fortsat i samme spor mod Golden State Warriors.

I torsdagens møde var der dog ikke noget at stille op.

Warriors mødte op med stor energi og tabte ikke et eneste af de fire quarters.

En føring på fire point efter den første fjerdedel af kampen blev forvandlet til en pauseføring på 11 point.

Med Stephen Curry og Andrew Wiggins som de store offensive drivkræfter blev værterne ved med at svare igen på Lakers' tilnærmelser.

Gennem hele anden halvleg var Warriors foran med et tocifret antal point, og sejren blev kørt sikkert hjem.

Nu venter kamp seks på Lakers' hjemmebane fredag aften. Vinderen er klar til Conference Finals, der svarer til semifinalerne i NBA-slutspillet.

Her er modstanderen Denver Nuggets eller Phoenix Suns.