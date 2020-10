NBA-stjerne anholdt

Terence Davis blev tirsdag blevet anholdt for at have slået sin ekskæreste og smadret hendes telefon

Basketballspilleren Terence Davis blev tirsdag aften anholdt for at have slået en 20-årig kvinde adskillige gange i ansigtet.

Det oplyser politiet ifølge flere udenlandske medier, herunder TMZ og USA Today.

Episoden fandt sted på luksushotellet The Beekman på Manhatten, New York, hvor Davis fik besøg af kvinden, der Ifølge TMZ er hans ekskæreste.

Her kom de to op at skændes, og NBA-stjernen slog ekskæresten flere gange i ansigtet.

Ødelagde telefon

Ekskæresten begyndte at filme episoden på sin telefon, og da hun nægtede at stoppe optagelsen, eskalerede skænderiet yderligere.

Davis greb ud efter telefonen og ødelagde skærmen.

Politiet blev efterfølgende kaldt til stedet, hvor de anholdt den 23-årige NBA-spiller og sigtede ham for groft overfald.

Foto: NELL REDMOND/Ritzau Scanpix

Ifølge TMZ blev ekskæresten kørt til hospitalet efter episoden, da hun havde hævelse og smerter ved hendes venstre øje. Hun er sidenhen blevet behandlet og udskrevet, lyder det.

Terence Davis spiller for Toronto Raptors, som i en erklæring fortæller, at de er blevet gjort opmærksom på episoden, men forsøger at få mere information.

Davis spillede alle 72 kampe for Raptors som rookie den seneste sæson, og han havde et gennemsnit på 7,5 point og omkring 17 minutter per kamp.

