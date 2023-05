NBA-stjerne fører Miami Heat til comeback-sejr i Boston

Jimmy Butler har været den store stjerne for Miami Heat i denne NBA-sæson, og det var han igen i den første semifinalekamp mod Boston Celtics.

Miami Heat vandt natten til torsdag dansk tid 123-116 på udebane over Boston Celtics efter at have været bagud med 12 point i tredje quarter.

Med 35 point førte Jimmy Butler an i Miami Heat-sejren. Det var den første kamp i Eastern Conference-finalen, som svarer til semifinalerne, og hvor der spilles bedst af syv kampe.

Ud over de mange point leverede Jimmy Butler også syv assists og fem rebounds, og han stjal bolden fra modstanderne hele seks gange.

Alt i alt var det en helstøbt præstation fra Jimmy Butler, som også har sprudlet i de foregående kampe i slutspillet for Miami Heat.

Det var således femte gang i 11 kampe i slutspillet, at Jimmy Butler lavede over 30 point. Han har et snit på 31,5 point i de 11 kampe.

- Jeg spiller på et utroligt højt niveau, fordi trænerne tillader mig at gøre det. Der bliver ikke sat begrænsninger på mit spil.

- De stoler på mig med bolden og i defensiven. Det er det, enhver basketballspiller ønsker, siger Jimmy Butler ifølge AFP.

Boston Celtics lignede ellers længe et hold, der var på vej til at tage en favoritsejr på hjemmebane og var foran med 13 point i andet quarter.

I tredje quarter var Boston Celtics foran 71-59, før Miami Heat pludselig vendte kampen og udlignede til 72-72 efter en flot periode.

Miami Heat vandt isoleret set tredje quarter med hele 46-25 og kom dermed foran 103-91. Udeholdet fortsatte med at levere stabilt spil i resten af kampen.

Bam Adebayo bidrog med 20 point for Miami Heat, mens holdkammeraterne Kyle Lowry, Caleb Martin, Max Strus og Gabe Vincent alle scorede 15 point.

For Boston Celtics blev Jayson Tatum topscorer med 30 point, men hjemmeholdets store stjerne begik også et par kostbare tekniske fejl, da kampen var på vippen.

- Vi skal se noget video og tale om det. Vi skal have diskuteret, hvad vi gjorde godt, og hvad vi kan gøre bedre til den næste kamp, siger Jayson Tatum.