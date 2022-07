NBA-stjerne tiltalt: Overfaldt kæresten foran børnene

Charlotte Hornets' Miles Bridges er tiltalt for tre tilfælde af partnervold med to børn som vidner til overfaldet

Miles Bridges, der har spillet NBA-klubben Charlotte Hornets, er tiltalt for tre tilfælde af partnervold.

Han skulle angiveligt have overfaldet sin kæreste Mychelle Johnson foran parrets børn i juni.

Det skriver ESPN.

Distriktsadvokaten George Gascon offentliggjorde tirsdag, at Bridges er tiltalt for et tilfælde af overfald på et barns forælder og to tilfælde af misbrug af børn. Det er dog ikke yderligere defineret, hvad de sidstnævnte tiltaler indebærer.

Det er dog slået fast, at børnene var til stede under overfaldet af kæresten.

- Vold i hjemmet giver overlevende fysisk, mental og følelsesmæssig trauma, der har langvarig skade. Børn, der er vidner til vold i familien, er især sårbare, og det har umådelig indvirkning på dem, siger George Gascon til tiltalen ifølge det amerikanske medie.

Annonce:

Miles Bridges blev arresteret 29. juni, men er siden blev løsladt på kaution, der var sat til 130.000 dollars, svarende til cirka 950.000 kroner.

Onsdag afholdes der retsmøde i sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Charlotte Hornets missede playoff-spillet i den sidste sæson. De har ikke været i playoffs siden 2016. Foto: Craig Lassig/Ritzau Scanpix

Charlotte Hornets og NBA har begge kommenteret på sagen, og ligaen undersøger beskyldningerne mod den 24-årige spiller.

- Dette er meget alvorlige tiltaler, som vi løbende vil være opmærksomme på. Da det er en juridisk sag, har vi på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, lyder det fra klubben.

1. juli lagde Mychelle Johnson billeder op på Instagram, hvor hun viste sine skader samt en lægeerklæring med følgende tekst:

'Voksent offer for fysisk misbrug af mandlig partner; Overfaldet ved kvælning, Hjernerystelse; Lukket brud på næseknogle; Forslået ribben; Flere blå mærker; Overanstrengelse af nakkemuskulaturen.'

Johnson nævnte ikke Bridges ved navn, men skrev en længere tekst til billederne.

Annonce:

'Jeg hader, at det er nået hertil, men jeg kan ikke længere være tavs. Jeg har givet tilladelse til en til at ødelægge mit hjem, misbruge på alle tænkelige måder og traumatisere vores børn for livet, skriver hun blandt andet.

Opslaget og profilen er siden blevet slettet.

Miles Bridges var Charlotte Hornets topscorer sidste sæson. Efter sæsonen var han på en såkaldt 'restricted free agent'-aftale, der betyder, at klubben kan matche alle bud på spilleren fra andre klubber.

Læs også: Koma og had: Ét sekund ændrede alt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Tour: 17. etape: Pogacar vandt på landingsbanen - med Lars Werge