Nedtur for dansk OL-helt

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Sejler Anne-Marie Rindom gik ind til mandagens to sidste sejladser ved VM i Laser Radial-klassen med en spinkel føring og guldet i sigte.

Men efter en 19.-plads i 11. og sidste sejlads måtte OL-gulvinderen i stedet nøjes med en fjerdeplads ved VM i Oman.

30-årige Rindom var på jagt efter sit tredje verdensmesterskab i klassen. Hun vandt VM i 2015 og 2019, mens det altså blev til OL-guld ved sommerens lege i Tokyo.

Også på mandagens første sejlads - VM's næstsidste - var Rindom i problemer. Her blev hun blot nummer 36, men da sejlerne kan trække deres to dårligste resultater fra i stillingen, var hun stadig i spil til guldet.

19.-pladsen i sidste sejlads var der dog ikke mulighed for at fratrække, da hun ud over 36.-pladsen blev diskvalificeret på fjerde sejlads.

– Jeg er selvfølgelig ærgerlig lige nu, for jeg ved, jeg har mere i mig. Men jeg bliver på den anden side også nødt til at være tilfreds set i lyset af den forberedelse, jeg har haft, siger Anne-Marie Rindom.

- De piger, der vandt medaljer, er virkelig dygtige og har trænet op mod det her siden OL, og de fortjener det virkelig.

Guldet gik til belgiske Emma Plasschaert, der blev nummer tre på sidste sejlads. Sølv og bronze tog polske Agata Barwinska og litauiske Viktorija Andrulyte, der også begge slog Rindom i den sidste tur på vandet.

I sidste ende var Anne-Marie Rindom seks point fra guldet og fire point fra bronzemedaljen.

– Jeg er rigtig glad for, at jeg kunne være med i kampen om guldet helt ind til sidste sejlads på trods af de mange fejl, jeg har lavet i løbet af ugen. Jeg havde mulighederne, men lykkedes desværre ikke med at komme helt i mål, siger hun.

Danske Anna Munch sluttede VM på en 18.-plads, mens Michala Norsell blev nummer 32.