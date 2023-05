Nedtur for superstjerne: Ude af slutspillet

Denver Nuggets vandt natten til tirsdag på udebane over Los Angeles Lakers, som dermed er ude af slutspillet i den amerikanske basketball-liga NBA.

Det er første gang, at Denver Nuggets når finalerne i den bedste nordamerikanske basketliga, skriver nyhedsbureauet AFP.

Nuggets vandt tidligt tirsdag morgen dansk tid opgøret mellem de to hold i Western Conference 113-111.

Holdet fra Colorado vandt dermed semifinaleserien med 4-0 i kampe over LeBron James og Los Angeles Lakers.

Intet hold i NBA-historien har vendt 0-3 i kampe til samlet sejr i slutspillet, og det skete altså heller ikke denne gang.

Med halvdelen af kampen spillet lignede det ellers starten på et comeback til californierne, der var foran 73-58. LeBron James stod for 31 af de point, og i alt nåede han op på 40 point, 10 rebounds og 9 assister i kampen.

Superstjernen måtte dog erkende, at det ikke bliver i denne omgang, at han når NBA-finalen for 11. gang. Fire gange har han været med til at vinde NBA-titlen.

Lakers har vundet NBA-titlen 17 gange og deler rekorden for flest titler med Boston Celtics.

Boston Celtics er stadig i spil til sin 18. titel, men det kræver dog et historisk comeback, da holdet er bagud 0-3 i kampe i sin semifinale mod Miami Heat.

Natten til onsdag dansk tid kan Miami Heat sikre finalebilletten og dermed blive klar til mødet med Denver Nuggets.