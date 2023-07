NFL godkender rekordsalg af Washington Commanders

En kontroversiel æra er slut for NFL-holdet Washington Commanders, efter at ligaen har godkendt salget af klubben til et nyt ejerkonsortium, og fans dermed kan vinke farvel til den kontroversielle Dan Snyder.

NFL, som er verdens bedste liga for amerikansk fodbold, skriver i en pressemeddelelse, at det har godkendt salget af holdet.

- NFL-klubberne har i dag enstemmigt godkendt salget af Washington Commanders til Josh Harris og hans partnere ved et ekstraordinært ligamøde i Minneapolis (amerikansk delstat, red.), skriver NFL.

Harris og konsortiet, som han står i spidsen for, hvor også den tidligere basketballspiller Magic Johnson er med, skal betale 6,05 milliarder for holdet.

Det svarer til 40,3 milliarder danske kroner og er rekordpris for et NFL-hold.

Dermed er det slut med Dan Snyder som holdejer.

Forretningsmanden har været genstand for flere efterforskninger i de seneste år.

Blandt andet konkluderede Kongressen i USA, at han havde 'tilladt og deltaget i' et giftigt arbejdsmiljø i flere årtier. Han fik også i en periode kritik, da han pure afviste at ville ændre holdets navn fra Washington Redskins, som af kritikere blev betragtet som racistisk mod indfødte amerikanere.

Holdet endte alligevel med at skifte navn og hedder altså Washington Commanders nu.

Snyder, som købte holdet i 1999, afviste i lang tid at sælge holdet. I november oplyste han dog, at han havde udforsket mulighederne for et eventuelt salg.

Holdet har ikke vundet Super Bowl, finalen i NFL-slutspillet, i Snyders tid som ejer. Inden da vandt holdet den prestigefyldte turnering tre gange mellem 1971 og 1992.