44-årige Brady bag premieresejr til Super Bowl-mestrene

De forsvarende Super Bowl-mestre fra Tampa Bay Buccaneers fik natten til fredag dansk tid en perfekt start på den nye NFL-sæson, da holdet besejrede Dallas Cowboys 31-29.

Sejren kom blandt andet i hus takket være en storspillende Tom Brady.

Den 44-årige quarterback-legende kastede i løbet af opgøret 379 yards og fire touchdowns for Tampa Bay Buccaneers.

To af disse kast blev sendt direkte i armene på hans holdkammerat gennem mange år, Rob Gronkowski.

Fans af NFL blev generelt forkælet med en spændende sæsonåbner, der bølgede frem og tilbage.

Første quarter endte uafgjort 7-7, inden Tampa i andet quarter fik bragt sig foran 21-16.

I tredje quarter formåede udeholdet Dallas Cowboys at få reduceret til 26-28, men da fjerde quarter endte uafgjort, så løb hjemmeholdet med sejren til sidst.

Den blev sikret på et field goal af kicker Ryan Succop med få sekunder tilbage af opgøret.

For udeholdet spillede quarterback Dak Prescott også en stor kamp. Han kastede 403 yards og tre touchdowns undervejs.

NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers har gode forudsætninger for at vinde Super Bowl for andet år i træk. Måske endda endnu bedre end sidste år.

Det skyldes, at Florida-holdet stadig har alle sine stjerner fra Super Bowl-sæsonen på kontrakt, hvilket er ret usædvanligt.

Tampas 44-årige quarterback Tom Brady tog i nattens opgør hul på sin 22. sæson i NFL.