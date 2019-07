668 millioner i løn - alligevel har han gæld!

Inden 2019 er ovre, kommer den 34-årige superstjerne Adrian Peterson til at runde 100.000.000 dollars i lønkroner - svarende til 668 millioner kroner.

Alligevel har runningbacken med adskillige NFL-rekorder ikke kunnet betale sin gæld af. Det skriver CBS.

Gennem de seneste to år har Petersons økonomiske forhold ført til to forskellige stævninger, fordi han ikke har kunnet tilbagebetale sin løn.

Nu skriver The Athletic, at en tredje sag er i gang. Han skulle således været blevet stævnet for 5,2 millioner dollars svarende til 35 millioner kroner.

Fra tidligere har han to andre gældssager kørende, hvor han skylder henholdsvis fire millioner kroner og 15,5 millioner kroner.

Adrian Peterson skulle være havnet i en ond cirkel, hvor han tager nye lån for at kunne betale sine gamle lån af i takt med, at renterne øges ved de manglende betalinger.

- Det er meget foruroligende, at han har eksisterende gæld, og at han er blevet sagsøgt

- Uden at vide, om han har kapaciteten til at betale disse penge, så tror jeg ikke, at han kommer til at gennemføre andre betalinger, siger Darren Heitner, der er advokat for det seneste firma, der har stævnet ham.

Man skal have mange muskler, når man er runningback som Adrian Peterson. Foto: Andrew Weber/Ritzau Scanpix

Petersons advokat Chase Carlson erkender, at det ikke er helt godt.

- På grund af de igangværende undersøgelser kan jeg ikke gå i detaljer, men jeg kan sige, at det her er endnu et tilfælde, hvor en sportsmand har stolet på de forkerte personer og er blevet udnyttet af dem, siger advokaten.

Da Peterson var teenager, blev hans far idømt 10 års fængsel for hvidvaskning af narkopenge, og intet tyder altså på, at NFL-spilleren kan videreføre et bedre forhold til penge til sine seks børn.

Adrian Peterson har spillet i NFL siden 2007, og efter 10 år i Minnesota Vikings har han de seneste par år været på rundtur mellem New Orleans Saints, Arizona Cardinals og Washington Redskins. Kun afbrudt af karantænen, da han indrømmede at have banket sin fire-årige søn med en kæp.

Så sent som i marts skrev NFL-stjernen under på en ny to-årig kontrakt med Washington Redskins, der indbringer ham 35 millioner kroner om året.

Peterson blev i 2012 kåret som hele NFL-ligaens MVP, mens han i både 2008, 2012 og 2015 løb længere end alle andre i ligaen.

