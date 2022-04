Absurd væddemål med 137 millioner på spil

Han blev sparket ud i kulden efter et dramatisk optrin, men måske Antonio Brown alligevel er på vej tilbage i NFL-varmen.

Vennen og bokselegenden Floyd Mayweather gør i hvert fald sit for finde en ny arbejdsgiver til den tidligere Tampa Bay Bucaneers-spiller, der i januar blev løst fra sin kontrakt, fordi han udvandrede midt under en kamp.

- Det her går ud til alle hold, der lytter med nu. Lad os lave en aftale. Hvis de skriver under med AB (Antonio Brown, red.), og AB spiller sæsonen uden problemer, så skal de give os 20 millioner dollars (cirka 137 millioner kroner, red.). Men hvis han klokker i det, så skal vi give dem 20 millioner. Kan I matche det? Så tag fat i os, fortalte en kæk Mayweather i The Pivot Podcast ifølge Marca.

Med 50 sejre af 50 mulige har den 45-årige bokser erhvervet sig masser af succes i karrieren og er ifølge Celebrity Net Worth god for cirka 450 millioner dollars - svarende til over 3 milliarder kroner.

En donation på 20 millioner dollars til et NFL-hold bør derfor ikke skyde hans økonomi i sænk. Om udmeldingen er lir eller ej, skal dog være usagt.

De to venner til en NBA-kamp mellem Miami Heat og Brooklyn Nets. Foto: Jasen Vinlove/Ritzau Scanpix

Siden Browns NFL-exit er han gentagne gange blevet spottet i selskab med Floyd Mayweather på de eksklusive tilskuerpladser i NBA-regi, ligesom wide receiveren deltog i bokserens 45-års fødselsdag.

Det vakte opsigt, da han flåede sit udstyr af og udvandrede fra kampen mod New York Jets tilbage i januar.

Men det er ikke første gang, han tiltrækker sig opmærksomhed af de forkerte årsager.

I december sidste år blev han suspenderet for at tale usandt om sin vaccinesituation i forbindelse med coronavirus. I 2020 var han ikke med i den første halvdel af sæsonen, da han havde overtrådt flere NFL-regler.

Brown kom til Bucaneers i 2020 og har før tørnet ud for Pittsburgh Steelers, Oakland Raiders og New England Patriots.

Sidste år var han med til at vinde Bucaneers' andet Super Bowl-trofæ.

Mayweather var senest i ringen i sommer, men har en showkamp planlagt mod Don Moore 14. maj på Burj Al Arab-hotellets helikopterlandingsplads i Dubai.

