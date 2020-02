Absurde scener: Strippere vader i pengesedler

Tusindvis af NFL-fans rejste til Miami for at se Super Bowl i søndags.

Det var dog ikke kun underholdningen inde på banen mellem Kansas City Chiefs og San Fransisco 49ers, som mange havde glædet sig til.

Også de vilde efterfester dagen efter Super Bowl trak stor opmærksomhed. På natklubben 'The Miami Dome' var der inviteret til Stripper Bowl.

Festen varede fra kl. 22 mandag aften til kl. 4 næste morgen. Det kostede 100 dollars - 678 kroner - for de billigste entrébilletter. De fleste af gæsterne har dog formentlig brugt langt flere penge i løbet af aftenen.

Billeder fra festen viser, at strippere og poledansere gik rundt i en-dollar sedler helt op til anklerne på hele natklubben.

Artiklen fortsætter under billederne...



Strippere og poledansere vadede rundt i pengesedler, som de ikke måtte samle op. Screenshot/Privatvideo

Pengesedlerne lå overalt på natklubben i Miami. Screenshot/Privatvideo

Også på borde og i sofaerne var der fyldt med pengesedler. Screenshot/Privatvideo

Inden aftenens strabadser havde strippere og poledansere skrevet under på, at de ikke måtte samle pengesedlerne op. Det var derimod kun klubbens ansatte, som måtte røre de mange penge. Det skriver Daily Mail

Flere af de letpåklædte kvinder har efterfølgende fortalt, at de tjente omkring 1.000 dollars hver i løbet af hele natten for at underholde de mange gæster. Flere har dem har dog angiveligt ikke haft nok penge til at komme hjem, da de også betalte for at bo i Miami, og strandede derfor i lufthavnen, ifølge Daily Mail.

Pierre 'Pee' Thomas, der er direktør hos Quality Control Music, som var arrangør af festen, har efterfølgende lagt en besked ud til kvinderne på sin Instagram-konto.

'Til alle dansere, der var til festen i går aftes, I skal forstå, at vi ikke ejer klubber eller spillesteder. Vi kontrollerer ikke og laver ikke reglerne for, hvor mange kvinder der danser, hvem der deler pengene, og hvor mange penge der blev stjålet', skriver han blandt andet.

Sidste år var der også arrangeret Stripper Bowl - det var i Atlanta, hvor Super Bowl blev spillet.

Se videoen med de absurde scener fra natklubben i Miami i klippet øverst.

