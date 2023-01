Aflyser kamp få dage efter kollaps

Kampen mellem Cincinatti Bengals og Buffalo Bills er blevet aflyst og genoptages ikke efter Damar Hamlins kollaps på banen tidligere på ugen.

Det oplyser NFL i en pressemeddelelse natten til fredag dansk tid.

Torsdag blev det oplyst, at Bills-spiller Hamlin viste markante tegn på bedring, efter at han natten til tirsdag dansk tid faldt om med et hjertestop under kampen mellem de to hold.

NFL-kommissær Roger Goodell har torsdag lokal tid informeret klubberne om beslutningen om at aflyse kampen efter samtaler med de to klubber og spillerforeningen i NFL.

Kampen kunne have fået stor betydning for, hvordan slutspilskampene ser ud i NFL - og dermed har aflysningen også betydning.

Får ingen konsekvenser

NFL lægger i sin beslutning dog blandt andet vægt på, at aflysningen af kampen ikke påvirker, 'hvilke hold der kvalificerer sig til slutspillet'.

Annonce:

- Ingen klub vil kvalificere sig til slutspillet, og ingen vil blive elimineret baseret på udfaldet af denne kamp, skriver NFL i en pressemeddelelse.

Men aflysningen af kampen har betydning for topstriden i de to holds halvdel af ligaen, AFC.

Bills havde brug for en sejr mod Bengals for at beholde sin førsteplads i AFC, skriver nyhedsbureauet NTB. Nu har Kansas City Chiefs overtaget den placering.

Bengals havde også mulighed for at gå ind i slutspillet som førsteseedet fra AFC, hvis holdet havde vundet sine to tilbageværende kampe samtidig med et Chiefs-nederlag i sidste runde.

Det topseedede hold fra AFC får lov til at stå over i første runde af slutspillet.

Faldt om efter ni minutter

Goodell anerkender ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der kan opstå konkurrencemæssige uligheder i slutspillet som følge af aflysningen.

Klubberne vil nu overveje et udspil fra ligaen på et møde fredag om blandt andet mulig brug af neutrale spillesteder.

Annonce:

NFL lægger også vægt på, at hvis man havde genoptaget kampen, så havde det været nødvendigt at udskyde slutspillet med en uge, hvilket havde påvirket flere klubber.

Hamlin faldt til jorden efter ni minutter af opgøret mellem de to hold, der begge anses som bejlere til at ende i Super Bowl.

Læger fra begge hold blev hurtigt tilkaldt, og ud fra spillernes reaktion var det tydeligt, at noget var helt galt.

Senere kom det frem, at Hamlin blev genoplivet, mens han modtog livreddende førstehjælp på banen.