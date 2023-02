Afslører detaljer om Super Bowl-show

Stjernerne står i kø for at medvirke i Super Bowl.

For søndag nat dansk tid, når den 57. af slagsen løber af stablen, vil der være pakket med kendisser på lægterne og på plænen i State Farm Stadium i Glendale, Arizona. Og naturligvis på scenen til det karakteristiske half time show.

I år er det Rihanna, der efter seks års pause igen er klar til at stå på en scene.

Det sker i kompakte 13 minutter midtvejs under kampen mellem Kansas City Chiefs og Philadelphia Eagles.

Og hun er faktisk lidt nervøs:

- Scenen ved Super Bowl er den største nogensinde. Selvfølgelig er man fuld af ærefrygt - specielt når man ikke har optrådt så længe. Øjeblikket føles bare rigtig godt, forklarede stjernen ved en pressekonference.

Det var også her, at hun forklarede, at hun i alt vil være i vigør i 13 minutter.

- Sætlisten var den største udfordring. Det var den sværeste del af få det meste ud af 13 minutter, men også at fejre. Det er det, showet bliver. En fejring af mit katalog på den bedste måde, man kan sammensætte det på.

- Man forsøger af presse 17 års arbejde sammen til 13 minutter, så det er svært. Nogle sange har tabt på den konto, siger sangerinden fra Barbados, der forklarer, at der formentlig har været 39 forskellige versioner af sætlisten.

Bookmakerne er i øvrigt allerede i fuld sving med at tage væddemål på, hvilken af den 34-årige sangerindes hits, hun lægger ud med. Der er mange at vælge imellem, men 'Don't Stop the Music' lader til at være mest populært.

Og der er penge i væddemålene - flest på det sportslige. Alene i USA forventer spilindustrien en omsætning på 110 milliarder kroner - og det er til at forstå i en forventelig spændende og lige finale.

Philadelphia Eagles har dog længe været bookmakernes favorit, og det billede ændrer sig ikke til på søndag. Danske Spil giver eksempelvis i skrivende stund odds 1,8 på Eagles, mens en Chiefs-sejr giver pengene 2,02 gange igen.