Afslører stor nyhed på Youtube

New England Patriots har fundet manden, der skal overtage legenden Tom Bradys plads som quarterback.

Som amerikanske medier har rapporteret de seneste dage bliver det den tidligere Carolina Panthers-stjerne Cam Newton, som skal dirigere New Englands angreb i den kommende sæson.

På YouTube har Newton lagt en længere video op, som bærer titlen 'Farewell Carolina, Hello New England'.

På New England Patriots' hjemmeside kan man også i et par artikler læse om Newtons ankomst, selv om klubben som sådan ikke bekræfter kontrakten med stjernequarterbacken, men citerer ESPN for nyheden.

Der skulle være tale om en etårig kontrakt, hvilket formentlig skyldes, at New England-cheftræner Bill Belichick gerne vil have bekræftet, at Cam Newton er ovre de skadesproblemer, som har plaget ham de seneste sæsoner.

Den tidligere MVP i NFL Cam Newton har været plaget af skader de seneste sæsoner. Nu skal han genfinde sit topniveau hos New England Patriots. (Arkivfoto) Foto: Greg M. Cooper/Ritzau Scanpix

Den nu 31-årige quarterback blev valgt først af alle spillere i NFL-draften i 2011 af Carolina Panthers.

Han blev kåret som Rookie of the Year i sin første sæson og blev hurtigt en etableret spiller i ligaen.

I 2015 blev han hædret med den ærefulde titel som hele ligaens Most Valuable Player (MVP) i sæsonen, hvor han førte Carolina hele vejen til Super Bowl. Finalen blev dog tabt til Denver Broncos.

Efter en længere periode med skulderproblemer måtte Newton under kniven og missede de sidste kampe af 2018-sæsonen.

Han kom tilbage til 2019-sæsonen, men det blev kun til to kampe, da han blev ramt af en fodskade. Han spillede ikke flere kampe i sæsonen.

Cam Newton har tre gange i karrieren været udtaget til Pro Bowl og skal nu forsøge at genfinde fordums styrke og gøre savnet af Tom Brady noget mindre i New England.

Brady spillede 20 sæsoner for New England og førte holdet til hele seks Super Bowl-titler, inden han skiftede til Tampa Bay Buccaneers i marts i år.

Se også: Storhold får kæmpe bøde

Se også: Trump i kæmpe kovending