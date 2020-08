Afviser sexchikane

Mens racekampen atter er blusset op igen i amerikansk sport efter nedskydningen af den sorte mand Jacob Blake, har ejeren af NFL-holdet Washington Football Team, Dan Snyder, gang i sin egen kamp.

Washington Post skrev for nylig, at tidligere ansatte fortalte om en dårlig kultur i klubben, hvor både spillere, kolleger, ledere og Snyder udsatte kvindelige ansatte for sexchikane.

De første anklager kom for en måneds tid siden, og nu har mere end 25 kvinder berettet om lignende oplevelser i klubben.

Det får nu Dan Snyder til at reagere. Han afviser selv at have opført sig chikanerende og at kende til et sådant problem i klubben generelt. Men han lover, at han vil arbejde for, at det ikke sker igen, hvis det har været tilfældet.

- Men jeg ikke kendte til disse anklager, før de dukkede op i medierne, så tager jeg hele ansvaret for kulturen i vores organisation.

- Jeg har allerede taget alle tænkelige skridt for at sikre, at Washington Football Team er en organisation, som har fokus på diversitet, er inkluderende og respekterer alle, siger han ifølge AFP.

En af kvinderne, som er stået frem med sin historie om sexchikane, har peget direkte på Snyder selv som en af de skyldige.

Til Washington Post har en tidligere cheerleader fortalt, at hun i 2004 blev inviteret op på Snyders hotelværelse, hvor en leder fra holdet optog cheerleadervideor med hende, som aldrig har set offentligheden.

Den episode ha dog aldrig fundet sted ifølge Snyder.

- Jeg vil på det kraftigste understrege, at det aldrig har fundet sted, siger han og afviser ethvert kendskab til sådanne videoer.

- Jeg har ikke bedt dem blive fremstillet, og jeg har aldrig set dem, slår han fast.

Washington Football Team hed indtil for nylig Washington Redskins, men massive raceprotester over referencen til de indfødte indianere har fået holdet til at ændre navn.

Årets NFL-sæson indledes efter planen 11. september.

