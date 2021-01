Afviser Trump: Vil ikke have medalje

Den legendariske NFL-træner for New England Patriots, Bill Belichick, afviser at modtage præsidentens frihedsmedalje fra Donald Trump.

Det skriver flere amerikanske medier natten til tirsdag dansk tid, blandt andet Wall Street Journal.

Beslutningen er taget i kølvandet på Trump-tilhængeres stormløb på Kongressen i sidste uge, hvor fem mennesker døde.

- For nylig blev jeg tilbudt muligheden for at modtage præsidentens frihedsmedalje, hvilket jeg var smigret over på grund af min respekt for den ære, som det er, og fordi jeg beundrer forudgående modtagere, udtaler Belichick i en meddelelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Efterfølgende skete sidste uges tragiske begivenheder, og beslutningen blev taget om ikke at gå videre med modtagelsen af hædersbeviset.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Kongressen blev 6. januar stormet af utilfredse Trump-tilhængere.

Den legendariske træner for New England Patriots har kendt Trump igennem flere år.

Han har tidligere rost præsidenten og udtalt, at han har et 'venskab med og en loyalitet over for Donald'. Det skriver The Guardian.

Men om tildelingen af frihedsmedaljen udtaler Belichick, at han først og fremmest er en amerikansk borger 'med stor ærbødighed over for vores nations værdier, frihed og demokrati'.

- Jeg ved, at jeg også repræsenterer min familie og New England Patriots-holdet, fortsætter han.

- At forblive tro mod folket, holdet og det land, som jeg elsker, vejer tungere end nogen individuel hædersbevisning.

Da det søndag blev kendt, at Belichick muligvis stod foran at modtage medaljen, blev det på sociale medier mødt med bred kritik.

Præsident Donald Trump har længe været i konflikt med NFL på grund af spillere, der knæler under den amerikanske nationalsang for at udtrykke modstand mod racisme.

Joe Biden bliver taget i ed som præsident 20. januar.

