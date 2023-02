Aldrig set før: I nat skriver de historie

Den første Super Bowl blev spillet i januar 1967, og først i den 22. udgave af NFL's slutspilskamp i 1988 havde det ene hold en sort spiller som startende quarterback.

Positionen som angrebets leder og hjerne har fra spillets begyndelse været domineret af hvide. Derfor bliver søndagens Super Bowl et særligt stykke historie for den sorte befolkning i USA.

Når Jalen Hurts fører Philadelphia Eagles ind til opgøret mod Patrick Mahomes og Kansas City Chiefs, bliver det første gang i historien, at to sorte spillere er holdets startende quarterbacks i Super Bowl.

- Det er noget, som er værd at trække frem. Det er historie, og det har været længe undervejs, sagde Jalen Hurts på et pressemøde forud for Super Bowl ifølge AFP.

Mens Hurts bliver den ottende sorte quarterback til at starte i en Super Bowl, bliver hans modstander, Patrick Mahomes, den første sorte quarterback til at starte i sin tredje Super Bowl. I øvrigt den tredje på bare fire år.

Den 27-årige stjerne regnes af mange som ligaens bedste på sin position. Han håber, at duellen mod Jalen Hurts kan inspirere fremtidige generationer af sorte drenge, som vil forfølge drømmen om at indtage spillets mest prestigefulde position i NFL.

- At stå på den største scene og have to sorte quarterbacks som startere er noget helt specielt, siger Mahomes ifølge AFP.

- Gutterne, som kom hertil før Jalen og jeg, satte scenen for det. Og nu er jeg glad for, at vi kan skabe platformen for de unge, der er på vej frem.

Der har altid været mange sorte spillere i NFL, men fortidens tvivl om sorte som ledere kaster stadig skygger over ligaen.

På quarterbackpositionen, som er angrebets ubestridte leder, er der kommet flere sorte spillere de seneste årtier. Det har også givet udslag i flere Super Bowls med en sort quarterback.

Trods forsøg med regler, der skulle gøre det lettere for sorte trænere at få cheftrænerjobs, er der aktuelt kun tre sorte cheftrænere i ligaen. En liga med 32 hold. Super Bowls med sorte cheftrænere er af samme årsag også sjældne.

Mahomes ved også godt, at der fortsat skal bevises noget igen og igen for de sorte quarterbacks, hvis ikke årets historiske finale skal blive en enlig svale.

- Hvis vi (sorte quarterbacks, red.) kan blive ved med at vise, at vi kan være fantastiske, så vil det fortsætte med at åbne døre for børn, der vokser op og drømmer om at være quarterback på et NFL-hold, siger han.

En af dem, som vil følge årets finale tæt, er Doug Williams. Den første sorte quarterback til at starte i en Super Bowl - endda med sejr til følge.

For ham er årets Super Bowl kulminationen på årtiers kamp for at manifestere sorte spillere på den ledende position.

- Det har været en så lang og hård vej. Det er meget følelsesmæssigt, siger han i et interview med mediet Andscape, der hører under ESPN.

- Det har været meget hårdt, der har været mange barrierer, men vi gjorde det. To sorte quarterbacks står i Super Bowl.

Kampen spilles natten til mandag dansk tid. Der er kickoff klokken 00.30 på State Farm Stadium i Arizona.