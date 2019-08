Amerikansk sportstjerne død - kun 36 år gammel

To personer omkom som følge af en motorcykelulykke lørdag i Austin Texas.

Den ene var den tidligere NFL-runningback Cedric Benson. Han blev kun 36 år gammel. Den anden var en kvinde, som også var i 30'erne.

CBS Austin fortæller, at ulykken skete 22.22, og beretter ligeledes, at to andre personer var involveret i ulykken. De to nægtede at blive tilset af lægerne på stedet.

Hastigheden og den dårlige sigtbarhed menes at være årsagen til ulykken. Familien har bekræftet, at det er Benson, der er gået bort.

Benson havde en stor college-karriere hos Texas Longhorns, som er et af de universiteter, der udvikler mange NFL-atleter.

Dernæst blev han valgt som nummer fire i draften af Chicago Bears tilbage i 2005, og forventningerne var forståeligt meget høje.

Han fik en fin karriere i den prestigefyldte liga, men nåede ikke helt at indfri det store potentiale.

Han nåede dog over 1000 rushing yards i flere sæsoner for Cincinnati Bengals, hvilket er en flot milepæl for en running back.

Han måtte opgive spillet tilbage i 2012, da en fodskade satte en stopper for ham. Med over 6000 yards for karrieren og 32 touchdowns nåede han dog at sætte sit præg på ligaen.

Benson havde flere gange problemer med lovens lange arm, og flere af gangene er han blevet taget for at køre i påvirket tilstand. Der er dog ingen oplysninger om noget lignende i denne fatale ulykke.

