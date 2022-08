Appellerer: Seks karantænedage er ikke nok

NFL-organisationen har appelleret den dom, som stjerne-quarterbacken Deshaun Watson blev idømt 1. august forud for den kommende NFL-sæson.

Deshaun Watson blev anklaget for 24 tilfælde af seksuelle krænkelser og overgreb mod kvinder, der havde ham på massagebænken i løbet af 2020- og 2021-sæsonerne.

Stjernequarterbacken blev idømt seks dages karantæne, og den dom har NFL nu valgt at appellere.

Det skriver CNN og ESPN.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Ken Blaze/Ritzau Scanpix

Spillerunionen opfordrede ellers til at acceptere dommen, men det har ligaen altså valgt ikke at gøre.

De ønsker i stedet at se Deshaun Watson udelukket fra ligaen i et år. Det var i øvrigt også deres ønske, da den oprindelige sag blev indledt.

Annonce:

Sue L. Robinson, der var udpeget som NFL's disciplinær-formand under sagen, sagde ved kendelsen, at en spiller ikke tidligere er blevet idømt mere end seks dages karantæne på baggrund af ikke-voldelige seksuelle forseelser.

Det er derfor tvivlsomt, om NFL får held med deres appelsag, som ikke desto mindre har fået en ny dommer tildelt.

Peter C. Harvey skal stå i spidsen for appelsagen mod den 26-årige quarterback, og han har tidligere rådgivet NFL-ligaen om udvikling og implementering af arbejdspolitikker.

Afviser alle anklager

Deshaun Watson har tidligere afvist alle anklager.

- Jeg har aldrig overfaldet, aldrig været respektløs eller chikaneret nogen kvinde i mit liv. Jeg fortryder intet, sagde Deshaun Watson på et pressemøde, før sagen kørte for første gang.

I Texas havde Deshaun Watson 24 søgsmål at forholde sig til, men her har to store retsinstanser valgt ikke at forfølge 23 af dem.

Det er desuden kommet frem, at han modtog massage fra 66 forskellige massører i perioden 2019 til 2021.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Skuffet over Ronaldo: - Fortæl os nu, hvad der sker