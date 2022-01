Barriere brasede sammen: Se stjernens reaktion

Det var takket være en quarterback med overskud og godt humør, at flere fans fik et minde for livet med sig hjem søndag aften.

Da Jalen Hurts fra Philadelphia Eagles vandrede ud mod omklædningsrummet med udsigt til tusindvis af ekstatiske tilhængere, gik en tribunebarriere itu lige ved indgangen til spillertunnelen.

En håndfuld fans faldt ned over ham. Med maver og ansigter først.

Men i stedet for at gå i panik og spurte ind i omklædningsrummet, slog Hurts armene ud og lod de forslåede supportere tage selfies.

- Jeg er bare glad for, at der ikke var nogle, der kom til skade, fortalte quarterbacken ifølge Foxsports efter opgøret.

Ham og resten af Philadelphia Eagles-mandskabet vandt med 20-16 over Washington Football Team.

I kampen blev Hurts kun tacklet en enkelt gang, men var altså tæt på at blive det igen, da barrieren gik i stykker.

Artiklen fortsætter under billederne..

Med armene ude nærmer Jalen Hurts sig tilskuerne. Til venstre kan man se, at barrieren er ved at styrte sammen. Foto: Geoff Burke / Ritzau Scanpix.

Da tilskuerne havde ramt jorden, viste quarterbacken overskud. Foto: Greg Fiume / Ritzau Scanpix.

Sikkerhedsfolk forsøgte at få et overblik over det hele, og da Jalen Hurts var kommet ind i omklædningen, fik de styr på barriererne igen.

- Det var skørt. Virkelig skørt. Det var helt klart ikke en ufarlig situation, tilføjede den 23-årige spiller.

Philadelphia Eagles tog sin fjerde sejr på stribe og indtager nu en plads som nummer seks i NFL.