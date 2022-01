Bengals skal møde Los Angeles Rams i Super Bowl

Dette års finale i NFL, også kaldet Super Bowl, bliver et opgør mellem Cincinnati Bengals og Los Angeles Rams.

Det står klart, efter at Los Angeles Rams natten til mandag dansk tid besejrede San Francisco 49ers med 20-17.

Det er anden gang i løbet af tre sæsoner, at Rams spiller sig i finalen.

49ers havde efter tredje quarter en føring på 17-7, men i fjerde quarter fik Rams først udlignet til 17-17, før Matt Gay med under to minutter tilbage afgjorde kampen med et field goal fra 30 yard.

Forinden havde Cincinnati overraskende spillet sig i Super Bowl med en sejr i overtid mod Kansas City Chiefs, der ellers på et tidspunkt førte 21-3.

Opgøret mellem Chiefs og Bengals blev afgjort af Evan McPherson på et field goal fra 31 yard, som sikrede Bengals sejren på 27-24 i finalen i AFC, der er den ene af de to konferencer i NFL.

Det er første gang siden 1989, at holdet fra Cincinnati er i Super Bowl.

Finalen spilles den 13. februar i Los Angeles.

Chiefs, der havde fordel af hjemmebane mod Bengals, så længe ud til at spille sig i Super Bowl for tredje år i træk.

Holdet var klart bedst og holdt legestue med Bengals i første halvleg - især takket være quarterback Patrick Mahomes.

Med sine kast fandt han Tyreek Hill, Travis Kelce og Mecole Hardmann, som sørgede for holdets touchdowns før pausen.

Chiefs kom foran hele 21-3, før Bengals fik en touchdown. Den kom i slutningen af halvlegen, da Samaje Perine fik bolden på 41 yard-linjen og løb den hele vejen i end zone. Dermed sluttede første halvleg 21-10.

Anden halvleg blev indledt mere roligt end den første, men den udviklede sig pludselig helt vanvittigt.

Bengals reducerede først til 13-21 på et field goal, inden Chiefs-stjernen Mahomes lavede en af sine få fejl og kastede bolden lige i armene på Bengals' B.J. Hill.

Spillet blev vendt, og så løb Bengals frem og udlignede til 21-21. Trent Taylor greb både en touchdown og en two-point conversion. Pludselig var gejsten hos Bengals enorm.

Quarterback Joe Burrow fandt gode løsninger og løb selv mange meter i det efterfølgende offensive spil, og med seks minutter igen sparkede Evan McPherson Bengals i front med 24-21 på field goal.

Hjemmepublikummet på Arrowhead Stadium var som forstenet og måtte nu sætte sin lid til Patrick Mahomes.

Det så fint ud indtil de allersidste sekunder, hvor Mahomes tæt på end zone tabte bolden og var lige ved at smide det hele på gulvet. Den blev dog reddet af en holdkammerat, og så udlignede Harrison Butker på field goal.

Kampen skulle derfor afgøres i overtid. Chiefs vandt lodtrækningen om først at få bolden, men formåede ikke at udnytte den fordel, og så sparkede Evan McPherson sit hold i den første Super Bowl i 33 år.