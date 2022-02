Benovelsen bliver Bengals' værste fjende i Super Bowl

- Vi skal bare spille, som var det enhver anden kamp, lyder det tit fra sportsfolk, som forsøger at skubbe betydningen af en finale væk.

Men finaler er sjældent bare som andre kampe, og finalen i NFL, Super Bowl, måske mindst af alle.

Super Bowl er et gigantisk klimaks, med en optakt der gør det til alt andet end enhver anden kamp i sæsonen.

Erfaring i at håndtere den slags er derfor et vigtigt parameter, og på den baggrund står Los Angeles Rams bedre end Cincinnati Bengals forud for årets slutkamp natten til mandag dansk tid.

Rams stod i Super Bowl i 2018-sæsonen, og både cheftræner og en stor del af spillerne var med dengang.

Omvendt har Bengals ikke været i Super Bowl siden 1988. Det siger sig selv, at der ikke er gengangere fra dengang. Og det bliver en udfordring for holdet, at man ikke har prøvet det før.

Det mener Tommy Kjærsgaard, NFL-ekspert og -kommentator hos Viaplay.

- Det kan få virkelig stor indflydelse. Jeg tror ikke, Bengals-spillerne er så bevidste om den proces, de er i gang med, siger han.

I sidste sæson havde Viaplay den tidligere NFL-stjerne Amani Toomer med på holdet til at dække kampene. Han nåede at spille to Super Bowls med New York Giants i sin karriere. Den anden af dem blev vundet.

- Han fortalte meget om det her med, at den første gang, han var i Super Bowl, var det netop med et helt ungt hold, og at hele perioden op til Super Bowl bare gik forkert, lyder det fra Tommy Kjærsgaard.

- Der var ikke nogen, som tog det seriøst nok. Og hvad gør man under det ekstra lange half time show? Der er alle mulige detaljer, som man først kender til, når man har stået der før.

Det er ikke kun under kampen, der er anderledes omstændigheder, som erfaring kan hjælpe en til at håndtere bedre.

Især ugen op til Super Bowl er noget helt specielt, som kan være svært at omfavne, når det er første gang. Det fortæller Claus Elming, indehaver af NFL-hjemmesiden gulklud.dk samt ekspert på podcasten NFL Showet.

- Erfaring er af enorm betydning. For i en Super Bowl-uge vil der være så mange ting rundt om, som kan komme ind og forstyrre ens forberedelse til kampen, forklarer han.

- Jeg tror, at Bengals-spillerne godt kan komme ind med en del benovelse.

Bengals' cheftræner Zac Taylor var quarterback-træner hos Rams, som under Sean McVays ledelse nåede Super Bowl i 2018-sæsonen.

Han har derfor en smule erfaring at trække på, men han havde ikke den opmærksomhed på sig, som McVay havde dengang. Og McVay har også erkendt, at han havde svært ved at finde det rigtige ben at stå på i sin første Super Bowl.

Han siger, at han simpelthen overforberedte sig, så han overså ting, der var medvirkende til, at holdet tabte en skuffende kamp 3-13.

- I og med Zac Taylor er oppe imod sin mentor, tror jeg også, der er stor risiko for, at han kan komme til at overforberede sig, mener Tommy Kjærsgaard.

- Man kan let komme til at overse ting i den proces, eller der kan være basale ting, man ikke får ordnet. Det kan få stor betydning for kampen.

Bengals og Rams tørner sammen i Los Angeles i den 56. Super Bowl i historien. Det sker natten til mandag dansk tid fra klokken 00.30.