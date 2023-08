Blev skilt efter 13 år: Det er altid hårdt

Gisele Bündchen og Tom Brady gik fra hinanden i oktober sidste år, og det har ikke været nemt for supermodellen

Det trak utallige overskrifter i flere måneder, og til sidst blev det en kendsgerning.

NFL-superstjernen Tom Brady og den tidligere Victoria's Secret-model Gisele Bündchen gik fra hinanden i oktober sidste år.

Parret nåede at være sammen i mere end 13 år og har to børn sammen, og det har derfor ikke været nemt for den brasilianske superrmodel.

Det fortæller hun i et interview til Vogue Brazil.

- Det er altid hårdt at blive skilt, specielt når medierne spekulerer i alt, man foretager sig, siger den 43-årige model, der dog prøver at se lyst på tingene.

- Jeg har altid troet på, at lige meget hvor hårdt det end må være, så lærer man noget af alle situationer, som man kommer i.

Mange spekulationer

Der blev skrevet vidt og bredt om bruddet mellem de to superstjerner sidste år, og der blev naturligvis spekuleret i, hvad der var årsagen til, at Brady og Bündchen gik fra hinanden.

En ting, der gik igen, var, at Brady ville fortsætte sin amerikanske fodboldkarriere, men det var på ingen måde rigtigt ifølge brasilianeren.

- Hør her, jeg har altid heppet på ham, og jeg ville fortsætte for evigt. Hvis der er én person i verden, som jeg ønsker er den lykkeligste, så er det ham, tro mig.

- Jeg ønsker, at alle hans drømme bliver til virkelighed. Det er virkelig, hvad jeg ønsker fra bunden af mit hjerte, sagde Bündchen tidligere på året i et interview med Vanity Fair.

