Brady tager Tampa Bay til historisk Super Bowl

Den legendariske quarterback Tom Brady er klar til sin tiende Super Bowl i karrieren, hvilket er flere end nogen anden har opnået.

Det står klart, efter at Tampa Bay Buccaneers natten til mandag dansk tid har slået Green Bay Packers med 31-26 i finalen i NFC, som er den ene af de to konferencer i NFL.

43-årige Bradys navn har i mange år været synonym med New England Patriots.

Men dette års Super Bowl bliver hans første for Tampa Bay, efter at han skiftede til Florida-holdet.

Med Brady ved roret er Tampa Bay efter 13 års slutspilstørke tilbage i det sjove selskab, og for første gang siden 2003 er holdet også i en Super Bowl.

Brady kastede for 280 yards og lykkedes med at kaste tre touchdowns. I alt 20 af stjernens 36 afleveringer var succesfulde.

- Det har været en lang proces for hele holdet, og det var bare en flot holdindsats i dag, siger Brady efter kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vores spil var en smule ujævnt, men forsvaret leverede en stor indsats, og det får vi brug for igen om et par uger.

I Super Bowl, der spilles søndag 7. februar, møder Tampa Bay NFL-mesterholdet Kansas City Chiefs, der senere natten til mandag slog Buffalo Bills i AFC-finalen.

Mod Chiefs vil Brady gå efter en syvende Super Bowl-titel.

- Vi kan nyde den her sejr en kort stund, og så må vi være klar, siger Brady.

På Packers-holdet, der ellers var blevet spået til at være favorit i NFC-finalen, måtte holdets stjernequarterback Aaron Rodgers sande, at han ikke i denne omgang kommer til at tage sin anden Super Bowl-sejr.

Konferencefinalen er nu fire af fem gange blevet endestationen for Rodgers, som dog i 2011 førte Packers til en sejr i Super Bowl.

En skuffet Rodgers gjorde efter kampen næppe nederlaget lettere for Packers' fans, da han såede tvivl om sin fremtid i klubben.

- Mange af spillernes fremtid er usikker, min egen heriblandt, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rodgers kastede for 346 yards og kastede i alt tre touchdowns. Han havde succes med 33 af 48 afleveringer.