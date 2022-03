Brady trækker i land: - Jeg er ikke færdig

NFL-ikonet Tom Brady havde egentlig meddelt, at han indstiller karrieren, men nu meddeler han, at han har fortrudt

Tidligere på året meddelte Tom Brady - en af tidernes største NFL-stjerner - at han indstillede karrieren.

Det skrev den 44-årige legende i et længere opslag på Instagram.

- Det er svært for mig at skrive, men her kommer det: Jeg kommer ikke til at konkurrere mere. Jeg har elsket min NFL-karriere, og nu er det tid til at fokusere på andre ting, som kræver min opmærksomhed.

Nu har manden, som har vundet imponerende syv(!) Super Bowls, har fortrudt.

I et tweet skriver Brady, at han har indset, at hans plads er på banen og ikke på tribunen.

- Den tid vil komme, men ikke nu. Jeg elsker mine holdkammerater, og jeg elsker min støttende familie. De gør det hele muligt. Jeg vender tilbage i min 23. sæson i Tampa, skriver Brady på Twitter.

Tom Brady med sit syvende Super Bowl-trofæ. Foto: Matthew Emmons/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

En legende

Tom Brady nåede at tilbringe 20 år i New England Patriots, hvor han løftede sportens mest eftertragtede trofæ seks gange.

I 2020 valgte parterne at gå hver til sit, da de ikke blev enige om en forlængelse. Længere sydpå stod Tampa Bay Bucaneers klar med en aftale, og det takkede Brady for ved at føre mandskabet frem til en sejr i Super Bowl 2021.

Bradys rekorder omfatter flest sejre, at have kastet flest touchdowns og have kastet flest yards.

Desuden er Brady fem gange blevet valgt til MVP i en Super Bowl, mens han 15 gange er blevet valgt til All Stars-holdet.