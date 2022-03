Brand på kæmpe stadion

Brandvæsnet i Denver i USA måtte rykke ud til en brand på Mile High Stadium.

På det enorme stadion med plads til godt 76.000 tilskuere var der gået ild i flere plastikstole på et tribuneafsnit.

Det kan ses på billeder, som brandvæsnet har lagt op på Twitter. Tilskuerpladserne var tomme.

Årsagen til branden er endnu ukendt.

Brandvæsnet skrev først, at de var ved slukke branden og har efterfølgende givet en ny status.

'Branden er nu under kontrol på Mile High Stadium. Sprinklere prøvede at stoppe branden, men der var brug for brandfolk til at fuldføre slukningen.'

'Der var kraftig ild og røg, da vi ankom,' lyder beskeden.

Det er NFL-mandskabet Denver Broncos, som har hjemmebane på Mile High Stadium.

Der var ild i flere plastiskstole på det store stadion. Arkivfoto: Jack Dempsey/Ritzau Scanpix

