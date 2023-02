Brødre kæmper om håneretten i Super Bowl

Når den årlige afslutning på den professionelle amerikanske fodboldliga NFL finder sted natten til mandag dansk tid, vil spillerne Travis og Jason Kelce skrive sig ind i historiebøgerne.

Som det første brødrepar nogensinde står de over for hinanden i Super Bowl, der er den største sportsbegivenhed i USA målt på seertal.

Storebror Jason spiller for Philadelphia Eagles, mens Travis er på kontrakt hos Kansas City Chiefs.

På sociale medier har flere omdøbt begivenheden til 'Kelce Bowl', fordi brødreduellen er blevet det helt store samtaleemne.

Kun få NFL-spillere opnår at vinde Super Bowl, men begge Kelce-brødre har prøvet det.

Den ultimative ret

Alligevel vil finalen være større end noget andet. Og for storebror Jason er missionen klar. Han skal stå med håneretten, når kampen er slut.

- Den, der vinder, vil have den ultimative ret til at prale.

- Jeg ønsker altid, at Travis skal klare sig godt, men jeg vil helt sikkert elske at have den her på ham, siger Jason Kelce.

Moren, Donna Kelce, der er kendt for at følge sine sønner i tykt og tyndt, fortæller, at det ikke kun er Jason, der drømmer om at hive sejren hjem.

- De har drømt om det her øjeblik i 13 år. Jeg ved, at de begge ønsker at vinde, så de kan prale over for hinanden, når vi mødes til Thanksgiving, siger hun.

Hun slår fast, at hun hepper på begge hold.

- Jeg har en trøje, hvor der står Eagles på den ene side og Chiefs på den anden, siger Donna Kelce.

Glemmer det aldrig

Travis og Jason Kelce voksede op i delstaten Ohio i det nordøstlige USA, inden de rykkede til Cincinnati efter high school.

Travis begyndte som quarterback, men skiftede til at være tight end, der fungerer som altmuligmand for angrebet, i løbet af sin college-tid.

Jason begyndte som running back, inden han i 2010 blev center.

Hans opgave er blandt andet at sende bolden til quarterbacken i starten af hvert spil.

Selv om de to brødre på henholdsvis 33 og 35 år ikke kommer til at være på banen samtidig, fordi de begge er en del af angrebet på deres respektive mandskaber, vil oplevelsen aldrig gå i glemmebogen.

- Jeg kommer ikke til at sige noget negativt om Jason, fordi jeg respekterer og elsker min storebror, men det bliver helt sikkert en følelsesladet kamp.

- Det er et særligt øjeblik, og det er noget, som vi vil huske resten af vores liv, siger Travis Kelce.