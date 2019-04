Brutal opgave: Danske Hjalte skal beskytte historiens bedste

'With the 118th pick of the 2019 draft, the New England Patriots select: Hjalte Froholdt, University of Arkansas.'

Sådan lød ordene lørdag aften, da de forsvarende Super Bowl-vindere, New England Patriots, valgte danske Hjalte Froholdt i fjerde runde af årets draft.

Men hvad byder fremtiden egentlig på for den rødhårede svendborgenser?

Ekstra Bladet har talt med den begejstrede NFL-ekspert, Tommy Kjærsgaard, der endnu ikke har fået armene ned søndag eftermiddag.

- Det er helt vanvittgt. Jeg har stadig ikke helt forstået det, tror jeg, siger Tommy Kjærsgaard.

Hjalte Froholdt spiller på det, der hedder den 'offensive linje' i amerikansk fodbold, hvor hovedmålet er at beskytte den offensive leder, quarterbacken.

Hjalte Froholdt er draftet på positionen 'guard', som i formationen stiller op ved siden af centeren, som er spilleren, der sætter spillet i gang ved at kaste bolden baglæns til quarterbacken. Ifølge Tommy Kjærsgaard er 'guard' en utrolig hård position at spille

- Guarden og den offensive linjes opgave er at beskytte quarterbacken på kastespil, og skabe plads til runningbacken på løbespil.

- Det er den mest brutale position i amerikansk fodbold, fordi man er i infight med forsvarsspillerne på hvert spil. Det kræver, at man er atletisk, og både stærk og hurtig, siger Tommy Kjærsgaard til Ekstra Bladet.

Hjalte Froholdt har i college primært spillet på positionen guard (OG) og center-postionen (C).

Hjalte Froholdts nye hold har vundet Super Bowl hele seks gange, hvilket er flest af alle sammen med Pittsburgh Steelers. Senest blev det til en sejr på 13-3 over St. Louis Rams i Super Bowl 53. Det er ifølge TV3-eksperten det bedste der kunne ske for den unge dansker.

- Det er drømmescenariet. Det er det største hold nogensinde og de forsvarende mestre. Og så har de ligaens bedste offensive linje-coach i Dante Scarnecchia, der har været i ligaen i over 30 år. Der findes ikke en bedre træner. Han har skabt de bedste på hans position, siger Tommy Kjærsgaard.

New England Patriots' offensive linje, som Froholdt nu er en del af, er blandt de bedste i hele NFL. Det kan derfor se svært ud med spilletid for danskeren lige til at begynde med.

- I første sæson kommer han højst sandsynligt kun ind, hvis der er skader på den offensive linje.

- Han kunne dog godt få en del spilletid på 'field goals' og 'punts', det såkaldte 'Special Teams'. Der er nemlig brug for hurtige spillere, og det er Hjalte, siger Tommy Kjærsgaard.

Allerede i sæson to kan det dog se lysere ud for danskeren

- Joe Thuney der spiller 'left guard' og David Andrews, der spiller 'center' har begge kontraktudløb efter næste sæson. Patriots har ikke tradition for at forlænge med deres offensive linjemænd, men lader bare den næste i rækken tage over. Det kunne gøre plads til Hjalte Froholdt, siger Tommy Kjærsgaard.

Beskyt Brady

Han er af mange udnævnt som den største spiller i NFL's historie, og nu er det altså op til Hjalte Froholdt at sørge for, at superstjernen Tom Brady kan få fred til at skille modstandernes forsvar ad. Det er bare med at suge til sig, når man er i legendens nærvær, så kan den unge fynbo lære en hel del.

- Det kan give ham noget indsigt at spille sammen med den måske bedste spiller nogensinde. Særligt på det mentale og i spilforståelsen er der kun ganske få, der er på niveau med Tom Brady.

- Det, at han kan få adgang til Tom Bradys database kan give ham rigtig mange redskaber til resten af karrieren, siger Tommy Kjærsgaard.

Hjalte Froholdt har dog allerede tilegnet sig nogle klare spidskompetencer

- Han er noget hurtigere end de andre 'guards', og så er han atletisk i forhold til sin størrelse og kan blokere overalt på banen, siger Tommy Kjærsgaard.

Hjalte Froholdt kan før første gang komme i aktion for New England Patrios i preseason-kampene, der begynder i starten af august.

