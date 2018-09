Bryder forfærdelig stime på 635 dage: Debutant blev helten

Donald Trump er blevet indsat som præsident i USA. Der er blevet fejret nytår to gange. Jorden er drejet rundt om sig selv 635 gange.

Der er sket meget, siden NFL-holdet Cleveland Browns sidst vandt en kamp.

Natten til fredag blev lang tids sejrstørke så brudt, da holdet slog New York Jets på hjemmebane med cifrene 21-17.

Det var holdets førstevalg i årets NFL-draft - en begivenhed, hvor de 32 NFL-hold vælger de bedste spillere på de amerikanske universiteter til deres hold - der blev helten for Browns.

Baker Mayfield, der som quarterback leder holdets angreb, kom for første gang i sin korte karriere på banen ved stillingen 0-14 og hjalp holdet til sejr.

Sejren udløste ikke kun glæde for Cleveland Browns, der for første gang i næsten to år kunne gå fra banen som sejrherre. Indbyggerne i Cleveland nød også godt at holdets sejr.

Bryggeriet Anheuser-Busch havde således før denne sæson placeret adskillige køleskabe fyldt med gratis øl af mærket Bud Light rundt om i byen. Køleskabene blev udstyret med en kædelås, der først ville blive åbnet, når Browns vandt en kamp.

Det gjorde de natten til fredag, og køleskabene blev derfor som lovet låst op.

Sidste gang, Browns vandt, var juleaftensdag 2016, hvor holdet slog San Diego Chargers, der siden har skiftet navn til Los Angeles Chargers. I mellemtiden har holdet spillet 19 kampe uden at vinde.

Cleveland Browns har efter tre kampe i den nuværende NFL-sæson vundet en enkelt, spillet én uafgjort og tabt en kamp.

Se også: Iskold stjerne gik på pension i pausen: 'Komplet respektløst'

Se også: Genialt! Sportsgigant tjener kassen på manden, Trump hader