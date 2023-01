Buffalo slider sig videre i NFL-slutspil med uventet besvær

Buffalo Bills har været meget igennem i januar.

Søndag nåede NFL-holdet et foreløbigt højdepunkt, kun små to uger efter at en af Buffalos spillere faldt om med hjertestop i en kamp.

Her sled Bills sig nemlig videre i NFL's slutspil, da det lykkedes at slå Miami Dolphins.

Buffalo var inden kampen spået til at få det nemt mod holdet fra Miami, der var uden både sit sædvanlige førstevalg og førstereserve på den vigtige quarterback-position. Men Bills måtte kæmpe hårdt for at vinde 34-31.

Bills og Dolphins er placeret i samme division i NFL, hvilket betyder, at de i hver sæson møder hinanden to gange i grundspillet. Søndagens møde var derfor det tredje i denne sæson mellem de to mandskaber.

Sejren sender Buffalo videre til anden runde af NFL-slutspillet, hvilket svarer til kvartfinalerne. Det ligger endnu ikke fast, hvem Bills skal møde næste gang.

Det bliver afgjort, når sidste sæsons Super Bowl-deltagere fra Cincinnati Bengals natten til søndag tager imod Baltimore Ravens. Vinder Bengals den kamp, skal Buffalo møde Cincinnati.

Vinder Baltimore, skal Buffalo møde Jacksonville Jaguars, der natten til søndag vandt over Los Angeles Chargers.

Det var forsvarsspilleren Damar Hamlin, der 2. januar blev ramt af et hjertestop i en kamp mod Cincinnati Bengals.

Hamlin blev genoplivet på banen og er nu i bedring. Onsdag blev han udskrevet fra hospitalet.