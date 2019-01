Chargers gå i NFL-slutspil efter dramatisk afslutning

Los Angeles Chargers fik en fornem indledning på slutspillet i NFL, da klubben søndag aften spillede sig videre.

Det skete med en sejr på 23-17 ude over Baltimore Ravens.

Dermed er Los Angeles Chargers videre til næste runde, hvor det i kvartfinalen om en uge gælder opgøret på udebane mod New England Patriot.

Rookie Michael Badgley blev gæsternes helt store profil. Han leverede fem field goals i opgøret, og det kunne være blevet til seks, men Badgley misbrugte et forsøg i tredje periode.

Takket være Badgleys scoringer bragte Los Angeles Chargers sig foran 12-0 efter de to første perioder.

Holdet kom også foran 23-3 i fjerde periode, inden hjemmeholdet indledte jagten og fik reduceret.

Baltimore Ravens måtte dog sande, at det ikke lykkedes at hente sejren. Og med nederlaget er det slut i slutspillet i denne sæson for klubben.

Lamar Jackson fra Baltimore blev dagen før sin 22-års fødselsdag den yngste quarterback i historien i NFL-slutspillet.

Lørdag blev slutspillet sparket i gang med sejre til Indianapolis Colts og Dallas Cowboys.

Colts vandt overbevisende 21-7 på udebane mod Houston Texans, mens Dallas Cowboys i en langt mere jævnbyrdig affære slog Seattle Seahawks 24-22.

Senere natten til mandag dansk tid findes der en vinder af opgøret mellem Chicago Bears og de forsvarende NFL-mestre fra Philadelphia Eagles.

