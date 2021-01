Chiefs banker Bills og er én kamp fra at genvinde Super Bowl

De forsvarende Super Bowl-mestre fra Kansas City får i februar mulighed for at genvinde titlen.

Efter en sejr på 38-24 natten til mandag dansk tid over Buffalo Bills er Kansas City Chiefs nemlig klar til Super Bowl 55 mod Tampa Bay Buccaneers og stjernen Tom Brady.

Kansas' forberedelser til finalen i AFC, den ene af de to NFL-konferencer, var præget af uvished om quarterbacken Patrick Mahomes, der ugen forinden pådrog sig en hovedskade.

Først fredag blev Mahomes meldt klar til opgøret.

Men stjernen viste ingen tegn på eftervirkninger af hjernerystelsen og kom til at spille en nøglerolle i det, der endte med at blive en overbevisende sejr.

Indledningsvis var det Buffalo Bills, der tog en tidlig føring på 9-0, hvilket også var stillingen efter første quarter.

Men herefter kom Kansas City Chiefs bedre i gang, og da andet quarter var ovre, førte Chiefs med 21-12.

Det kom Buffalo Bills aldrig tilbage fra - blandt andet på grund af en god præstation af Mahomes, der kastede i alt tre touchdowns og havde succes med 29 af i alt 38 afleveringer.

Han kastede for 325 yards i alt.

Mahomes roste holdet til skyerne efter kampen.

- Det, som er afgørende for det her hold, er, at vi stoler på hinanden. Hver eneste gang vi går på banen, så giver vi alt, hvad vi har, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Nu er der lagt op til et stort stjernemøde, når 43-årige Brady og Bucs tørner sammen med Mahomes og Kansas i Super Bowl 7. februar.

Kansas er klar, lyder det fra Patrick Mahomes.

- Vi er ikke færdige endnu - vi skal tage til Tampa og forsøge at gå hele vejen, siger han.

Kansas City Chiefs kan blive det første hold, der genvinder Super Bowl, siden New England Patriots lykkedes med at gøre det i sæsonerne 2003 og 2004.