Coronatest afslører alvorlig hjertefejl

Minnesota Vikings' linebacker Cameron Smith skal igennem en hjerteoperation, efter at en positiv coronatest afslørede, at han har en alvorlig medfødt hjertefejl

Nogle gange kan en dårlig ting føre til noget godt. Sådan var det i hvert fald for 23-årige Cameron Smith, der til dagligt tjener sin hyre som linebacker for NFL-holdet Minnesota Vikings.

En rutinemæssig coronatest afslørede nemlig, at han ud over at være blevet smittet med covid-19 også havde en ret alvorlig hjertefejl. Det afslørede han natten til søndag dansk tid på Instagram:

'Tidligere på ugen fandt jeg ud af, at jeg har brug for åben hjertekirurgi for at operere en biscupid aortaklap, som jeg er født med.'

'Selv om det desværre betyder enden på min 2020-sæson er det en velsignelse, at vi fandt ud af, at mit hjerte er alvorligt forstørret og ikke kunne have holdt meget længere.'

'Jeg fandt ud af det, efter at jeg testede positiv for covid og derfor ifølge protokollen skulle have foretaget flere tests,' skriver Cameron Smith.

Teknisk betyder det, at Smith i sin aortaklap blot har to flige i stedet for det normale tre. Det betyder, at aortaklappen kan forsnævre, så hjertet skal arbejde hårdere og i værste fald få selve aorta til at briste.

Smith afslører endvidere, at han uden tøven accepterede at blive opereret, da det giver ham mulighed for igen at komme til at spille amerikansk fodbold.

Cameron Smith kom til Minnesota Vikings i 2019 og har kontrakt med klubben til og med 2021.

Se også: NFL-hold fyrer dansker

Se også: Coronavirus får 66 NFL-spillere til at droppe sæsonen

Se også: The Rock skyder formue i mega-projekt