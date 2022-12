Dansk hold skifter navn: - Ikke længere passende

I 20 år har en amerikansk fodboldklub i Valby heddet Copenhagen Tomahawks. Det gør den ikke længere, skriver TV 2 Lorry.

Siden 2017 har Copenhagen Tomahawks kørt som et rent kvindehold.

28. november besluttede klubben at skifte navn for ikke at blive skyldig i kulturel appropriation.

- Navnet er ikke længere passende, siger Lasse Bach Schrøder-Sevald, formand for klubbens bestyrelse, til TV 2 Lorry.

En tomahawk er en indiansk stridsøkse. Og det er grunden til, at klubben ikke længere ønsker at beholde navnet.

- Vi så flere og flere navne, der blev taget op både i Danmark og i USA, som ikke længere var tidssvarende, hvor man ikke længere kunne retfærdiggøre at hedde det, siger han.

Den amerikanske fodboldklub Washington Redskins og den amerikanske baseballklub Cleveland Indians er gået den samme vej. De hedder nu henholdsvis Washington Commanders og Cleveland Guardians.

Copenhagen Tomahawks vil hellere være en foregangsforening end at ændre navnet på bagkant.

- Vi har haft meget glæde af Tomahawks i 20 år, det er en dejlig klub, og så vidt jeg ved, har der ikke været nogen, der har opfattet navnet negativt. Men nu er det tid til noget nyt, siger Lasse Bach Schrøder-Sevald.

Ifølge Marie Maegaard, sprogforsker og lektor på Københavns Universitet, sker det oftere og oftere, at vi revurderer vores sprogbrug, da vi er blevet mere opmærksomme på verdens minoriteter.

- Hvad man kalder ting er noget, der hele tiden er til forhandling. Sådan har det altid været. Men der er kommet mere fokus på det nu, siger hun.

- Det handler nok om, at mange af de grupper i samfundet, som ikke tidligere har haft en stemme, er begyndt at få det, så nu begynder man at skulle tage hensyn til nogen, som man ikke har taget hensyn til tidligere.

Klubben vil først løfte sløret for det nye navn næste år.