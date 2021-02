Dansk hyldest til Tom Brady

Udover rekorder og trofæer har Joe Montana, Dan Marino, Steve Young og Peyton Manning det tilfælles, at de blev valgt ind i NFL’s Hall of Fame som 43-årige.

Tom Brady er også 43 år, og han spiller søndag nat i Super Bowl.

I øvrigt hans Super Bowl nummer ti i karrieren.

Og selvom der både er sagt og skrevet meget om ham, og selvom man i amerikansk fodbold er dygtig til at hylde de gamle stjerner, så hersker der ikke tvivl længere.

Brady er den største. På tværs af alle årtier og på tværs af alle positioner. Det siger Morten Andersen utvetydigt til Ekstra Bladet op til slutkampen i Tampa.

- Jamen, har man brug for en Super Bowl, så ringer man bare til ham, kommer det med et grin fra Andersen.

- Han er the GOAT (greatest of all time, red.). Han er den bedste i historien. Sådan er det, siger manden, der selv blev indlemmet i den nærmest adelige Hall of Fame i 2017.

Brady med sin hustru gennem snart 12 år, Gisele Bündchen. Foto: SBN/STAR MAX/Ritzau Scanpix

- Brady er i stand til at løfte de andre, og han er ikke bange for at gå til de andre, hvis ikke de har niveauet. Så kommunikerer han det kraftfuldt, så de oplever, at det er alvorligt, siger Morten Andersen.

Brady skiftede før denne sæson fra New England Patriots til Tampa Bay Buccaneers efter 20 år i Massachusetts. Han blev draftet i sjette runde i 2000, hvilket i sig selv var en enorm ydmygelse for stortalentet.

Ved ankomsten til Foxboro Stadium mødte han Patriots-ejer Robert Kraft. Da Brady ville introducere sig, sagde Kraft: - Jeg ved, hvem du er. Du er Tom Brady, vores sjette runde-valg i draften.

Til det replicerede Brady: - Jeg er den bedste beslutning, denne organisation nogensinde har truffet.

Endnu en Super Bowl er i hus. Brady og kollegaerne jubler efter den overraskende sejr i Green Bay 24. januar. Foto: Jeff Hanisch/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Efter 20 år ville Brady dog ikke mere, og han tegnede i stedet en toårig kontrakt med Buccaneers sidste forår.

Der har været bump på vejen, eksempelvis det forsmædelige 38-3-nederlag til New Orleans Saints. I alt blev det til fem nederlag i grundspillet, mens holdet siden har besejret Washington Football Team, New Orleans Saints og senest Green Bay Packers for at nå Super Bowl.

- Men hvis han er dygtig til at gå til sine medspillere, så er han heller ikke bange for selv at tage skylden, hvis det går dårligt. Og så er han bare så konstant, så god og med så høj en standard, siger Morten Andersen, der nok holder med sine tidligere holdkammerater i Kansas City søndag aften, men ellers er fan af Brady.

Også fordi mennesket Tom Brady er, som han er.

- Han er ikke højrøstet og blærer sig ikke. Men et sødt og rart menneske. Alle jeg har talt med, alle der har talt med ham, spillet med og mod ham, siger det samme. At han er en meget rar og hyggelig fyr. En virkelig god kammerat, siger Morten Andersen.

Morten Andersen med busten, han modtog i 2017 som synligt bevis på sin indlemmelse i NFL's Hall of Fame. Foto: Charles LeClaire/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Men Morten Andersen gætter på, at det bliver underholdende.

- Det er to angrebshold, der primært kaster bolden. Det bliver spændende for tilskuerne at se på, og det bliver ikke kedeligt, siger han og peger på Bradys direkte rival, Patrick Mahomes. Den forsvarende Super Bowl-vinder fra Kansas City.

- Han er også fantastisk og har så mange våben at spille med. Samtidig er forsvaret ikke de to holds stærkeste side, så det bliver underholdende og nok også med en meget høj score, siger Morten Andersen.

Mens Brady altså står i sin tiende Super Bowl og i øvrigt har vundet seks af de foregående ni, kan Morten Andersen til sammenligning 'kun' prale af en enkelt optræden i den fornemme slutkamp.

Det var i 1999, da han med Atlanta Falcons tabte til John Elway og Denver Broncos.

